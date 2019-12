Volkmar Ernst

Ortsmarke (MOZ) So muss es sein: Der beste Rammler stammt aus der Zucht von Michael Schmidt, seines Zeichens der 1. Vorsitzende des Zehdenicker Rassekaninchenzuchtvereins. Natürlich kann sich auch ein Züchter aus dem Verein damit rühmen, die beste Häsin zu besitzen. Es ist Reinhard Borchard. Am Freitag wurden die Tiere von fachkundigen Juroren begutachtet und bewertet. Dazu gehört die Ermittlung des Gewichtes ebenso wie das Vermessen der Tiere, die Begutachtung des Körperbaus und natürlich die farbliche Ausbildung des Fells. "Je mehr Rassemerkmale passen, um so wertvoller das Tier", erklärt Ausstellungsleiter Olaf Woidke die Arbeit der Juroren. Bis zu 500 Euro kann so ein edles Tier dem Besitzer schon bescheren, so Woidke. Doch damit sei das gesetzlich vorgegebene Limit auch erreicht. "Schließlich handele es sich um Tiere und keine Geldanlage", so Woidke.

Gleich zwei Jubiläen standen am Wochenende an. Seit 90 Jahren gibt es den Verein, seit 25 Jahren findet die Schau in den Räumen der Gaststätte "Schröder" statt. Aktuell gehören dem Verein 18 Mitglieder an, darunter vier Frauen und zwei Jugendliche. "Es könnten mehr sein", sagt der Chef, ist aber trotzdem zuversichtlich, dass es auch im kommenden Jahr und natürlich auch in zehn Jahren wieder eine Schau geben wird.

Am Wochenende durften die Tiere von neugierigen Besuchern bestaunt werden. Dazu gehörte unter anderem auch die fünfjährige Alina Klahr aus Oranienburg. Ihre Mutter Antje hatte den Ausflug nach Zehdenick vorgeschlagen. Denn die Familie hat ebenfalls Kaninchen zu Hause, allerdings keine großen, sondern Zwergkaninchen. Eines heißt Beauty, eines Felix, für zwei muss Alina noch Namen aussuchen. Sie weiß auch schon, was die Tiere mögen: "Salat, trockenes Brot und natürlich Möhren." Die Tiere in der Ausstellung finden sowohl Mutter als auch Tochter toll. Sie gehen von Käfig zu Käfig. "Ich habe gar nicht gewusst, wie viele unterschiedliche Rassen er gibt", so Antje Klahr. Ihre Tochter ist begeistert, denn die Züchter sind gern bereit, die Tiere aus den Käfigen zu nehmen und zu zeigen. "Guck mal, das Fell ist ganz weich und flauschig. Wenn Du willst, darfst Du das Kaninchen auch streicheln", sagt Woidke und hockt sich. Die Tiere haben damit überhaupt kein Problem. Sie mümmeln in ihren Käfigen zufrieden vor sich hin und gucken sich die Gäste an.