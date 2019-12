MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein betrunkener, offenbar orientierungsloser Mann hat am Sonnabend gegen 5.30 Uhr auf der L38 zwischen Hangelsberg und Fürstenwalde für Ärger gesorgt.

Autofahrer hielten an, um sich nach seinem Zustand zu erkunden. Der Mann griff sie unvermittelt an und beschädigte zwei Autos. Die Polizei nahm den Mann mit 2,0 Promille intus in Gewahrsam.