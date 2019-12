Advent unterm Regenschirm: Trotz Nässe strömten die Besucher am Wochenende noch mal auf den Weihnachtsmarkt. Am 14./15. Dezember geht es in Finow und im Brandenburgischen Viertel weiter. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Schade, dass der Weihnachtsmarkt schon vorbei ist. Dabei hat der Advent doch gerade erst so richtig begonnen!" Dieses Bedauern ist gleich mehrfach am Wochenende in Eberswalde zu hören. "Zehn Tage sind einfach zu wenig", finden selbst Jugendliche. Ein schöneres Kompliment könnte es für Veranstalter Udo Muszynski und sein Team kaum geben.

An den beiden letzten Tagen aber haben die Besucher das "Fest auf dem Marktplatz der Stadt", wie Muszynski den Markt versteht, noch mal in vollen Zügen genossen. Trotz Regens. Je mehr sich der Abend Bahn brach oder die stimmungsvolle Beleuchtung den Markt in Szene setzte, desto voller wurde es. Kein Geschiebe, keine Hektik, vielmehr eine Resonanz, die bei aller Größe Gemütlichkeit ausstrahlte.

Etwa am Stand von Whisky-Händler Holger Jastram, seit zehn Jahren dabei. "Ja, ich feiere hier sozusagen Jubiläum", so Jastram. Der Zuspruch, er habe sich "entwickelt". Heute ist seine Bude jene mit der höchsten "Verweildauer". Freunde, Arbeitskollegen, man trifft sich bei Jastram an der Hütte zum Whisky-Genießen. Es gebe längst eine "Stammkundschaft". Und was konnte die 2019 neu entdecken? Jastram nannte die Produkte aus der Grumsiner Brennerei mit der "Neuerscheinung" vom Oktober, einem Single Malt. Er selbst schätzt den Eberswalder Weihnachtsmarkt wegen seines Charakters. "Das ist ein Weihnachtsmarkt und kein Jahrmarkt."

Zufrieden zeigte sich ebenso Jens Kleber, der mit seinem Stand "Feinstein" erstmals vertreten war. "Das ist unsere Deutschlandpremiere", erklärte der gebürtige Eberswalder, der in der Uckermark eine Werkstatt betreibt und in Berlin lebt. "Vor allem haben sich die Leute gefreut." Auch bei der Eismanufaktur Uckerland, ein weiterer Markt-Neuling, klingelte die Kasse. Die Eberswalder Keramiker Andrea Forchner und Stefan Laub freuten sich vor allem über die gute Nachfrage an Wasserbutterdosen. Und auch Daniela Gast und Rowan Johnson vom "Orakel-Stand" bestätigten, dass sich ihr Einsatz "gelohnt" habe. Finanziell, vor allem aber ideell. Man habe den Gästen eine "positive Botschaft" geben können. Ihre helle Freude hatte Claudia Bleise von der Bäckerei Wiese, die mit Kindern im Backhaus Plätzchen backte. "Das macht so viel Spaß", erklärte sie.

Familiärer Charakter

Spaß hatten natürlich auch die Besucher. "Das Karussell ist das Highlight", befand Dagmar Schütze aus Bernau, die mit Enkelin unterwegs war. "Sehr schön sind die Feuerschalen", lobte Katrin Preuß aus Berlin, von Bruder und Schwägerin zum Bummel eingeladen. Der Markt sei einfach familienfreundlich, mit vielen Angeboten für Kinder, so Katrin Papke. Dem konnte Andrea Forchner nur beipflichten. "Da muss man nicht nach Berlin fahren." Alles, was die Herzen des Nachwuchses höherschlagen lässt, sei da. Überhaupt: Die Mischung aus Kultur, Handwerk und Kulinarik sei das Besondere in Eberswalde.

Damit ist das Konzept von Udo Muszynski aus dem Jahr 2009, das immer wieder verfeinert wurde, aufgegangen. "An den ersten Tagen war es diesmal so voll", dass er selbst staunte. Und auch unter der Woche seien die Angebote richtig gut angenommen worden. Beste Referenzen also für die Zukunft. Die Stadt hat bekanntlich gerade den Markt für 2020 bis 2024 ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 7. Januar.