MOZ

Chorin (MOZ) Strecke gelegt: Nach der Ansitzdrückjagd in den Revieren Spechthausen und Schönholz wurde zum Halali geblasen. Gleichzeitig wurden die Schützen geehrt. An der Jagd haben 83 Jäger aus Bayern, Berlin und Brandenburg sowie aus den Niederlanden teilgenommen. Auf der Pirsch haben sie 40 Stück Wild erlegt. Schwarzwild, Rotwild und Rehe. 30 Helfer und 20 Jagdhunde waren im Einsatz. Dies war bereits die zwölfte Jagd in diesem Herbst in der Oberförsterei Chorin. Mit Blick auf die sich in Polen ausbreitende Afrikanische Schweinepest sollen in Brandenburg vor allem die Schwarzwildbestände reduziert werden. Zugleich wurde die "Fallwildprämie" erhöht. Mehr Fotos von der Jagd auf www.moz.de.Foto: Thomas Burckhardt