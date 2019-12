Uwe Spranger

Altlandsberg (MOZ) Sie können stolz sein, solch ein Schmuckstück, solch eine Perle zu haben", würdigte Brandenburgs neuer Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Sonnabendnachmittag am Portal der Schlosskirche. Er meinte damit nicht nur das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf alten Fundamenten und mit Außenteilen des 1757 abgebrannten einstigen Schwerin-Schlosses errichtete ehemalige Gotteshaus, sondern das gesamte Schlossgut-Ensemble, das ihm Bürgermeister Arno Jaeschke, das Ortsoriginal Nachtwächter Horst Hildenbrand und Schlossgut-Geschäftsführer Stephen Ruebsam vorab nahe gebracht hatten. Wenn eine seiner drei Töchter ihn nach einem passenden Ort für eine Trauung fragen würde, hätte er jetzt einen Tipp, fügte der Ressortchef hinzu, der eigens gekommen war, um der Auszeichnung des Denkmals des Monats Dezember 2019 beizuwohnen. Altlandsberg sei ein schönes Beispiel dafür, dass Brandenburg viel zu bieten habe, machte er deutlich. Es sei zwar noch eine Menge zu tun, aber er sei zuversichtlich, dass die Zeitpläne gehalten werden und werde sehen, wie man helfen könne, sicherte er zu.

Gut 30 Millionen Euro Förderung

Die Sanierung in der Kleinstadt ist aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" bereits mit mehr als 30 Millionen Euro gefördert worden. Rathaus, Stadtmauer, Marktplatz und viele einstige Ackerbürgerhäuser profitierten davon. Auch die Schlosskirche, für deren Sanierung 2013 bis 2015 mehr als zwei Millionen Euro flossen. Das könne bei Nachbarn auch schon mal Neid hervorrufen, war sich Beermann bewusst.

Beeskows Bürgermeister Frank Steffen, der Vorsitzende der AG Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg, erklärte, die 244. Urkunde im 20. Jahr der Aktion gehe an ein besonderes Ensemble. Die ausgezeichneten Denkmale seien sehr unterschiedlich, verkörperten indes die Kultur des Landes auf besondere Weise und seien identitätsstiftend.

Grit Burkhardt, Sanierungsbeauftragte in Altlandsberg, erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass der Wunsch nach Sanierung der Schlosskirche aus der Bevölkerung gekommen sei, also auf bürgerschaftlichem Engagement basiere. Sie verwies auf die Gründung des Fördervereins, auf vielfältige Aktionen seit dem Kauf des Baudenkmals durch die Stadt 2008, zum Beispiel zur Finanzierung von Leuchter, Glocken oder Schlossmodell. "Es gab auch Gegner", flocht sie ein, doch die Mehrheit habe immer die Chancen gesehen, die sich später mit der Etablierung als multifunktionale Veranstaltungs- und Begegnungsstätte und eben auch Trauungsort als real erwiesen hätten.

Nächstes Richtfest am Freitag

Mittlerweile lägen die Arbeiten am Schlossgut "in den letzten Zügen". Die Schlossterrassen seien weitgehend fertig, am kommenden Freitag werde Richtfest für die Orangerie gefeiert, im nächsten Jahr der Schlosspark mit dem Kreuzteich wiederhergestellt. "Das alles in nur sieben Jahren", hob sie hervor. Dann fehle nur noch das Hotel ... Mit dem zweiten Sanierungsgebiet Scheunenviertel gebe es indes inzwischen eine neue Herausforderung.

Stadtverordnetenvorsteher Ravindra Gujjula (SPD) lobte, Altlandsberg habe Beermanns Amtsvorgängern viel zu verdanken. Er prognostizierte, auch der neue Ressortchef werde künftig "öfter hier sein". Denn "so viel über Erfolge zu berichten", gebe es im Land längst nicht überall.