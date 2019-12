58 Vorschläge für insgesamt 70 Personen waren für die Ehrenamtspreise eingegangen. Am Freitag im Logensaal wurden sie übergeben. In der Jury saßen unter anderem Vertreter von Stadt, Stadtsportbund, Museum Viadrina, Caritas, rbb und Sparkasse. © Foto: Winfried Mausolf

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war keine Glocke, sondern ein Nussknacker, den die Ausgezeichneten in den Händen hielten – und zwar ein Nussknacker in Glockenform. "Menschen wie Sie haben manche Nuss zu knacken, deswegen erschien uns das passend", erklärte Oberbürgermeister René Wilke das Geschenk, das die Nominierten für den Ehrenamtspreis 2019 am Freitag im Logensaal festlich überreicht bekamen. Die Glockensymbolik hätte auch gepasst, geht es doch darum, das Tun von Menschen einmal an die "große Glocke zu hängen", die es selbst üblicherweise nicht tun.

Denn Menschen kommen selten zum Ehrenamt, um groß rauszukommen, wie Moderatorin Christine Hellert von den Preisträgern herauskitzelte. Modesta Wenzel etwa kam zu ihrem Engagement, weil sie sich von ihrem Job als Verkäuferin weg wollte. Sie bewarb sich als Bürokraft bei der Lebenshilfe e.V., bekam die Stelle aber nicht. Die Arbeit im Zentrum schaute sie sich trotzdem an. In der Gruppe der Menschen mit Behinderungen gefiel es Wenzel so gut, dass sie seither regelmäßig kommt und die Gruppe mit rund 30 Stunden im Monat unterstützt. "Geld verdiene ich weiter im Einzelhandel, aber da geht´s ja um Umsatz, Umsatz, Umsatz. Die Arbeit mit den Menschen ist mein Ausgleich", sagt Wenzel. Preisträger Maik Zehm kam zur Imkerei noch zu DDR-Zeiten, weil er Geld verdienen wollte. "Nerzzucht oder Bienenzucht war damals die Wahl", erzählt Zehm. Doch darum geht es längst nicht mehr. In Zeiten des Bienensterbens ist Zehms Tätigkeit als Imker und Ausbilder ein ökologischer Rettungseinsatz.

Und wie kam Helga Specht zu ihrem Einsatz in der Selbsthilfegruppe "Junge XXL-Power" im Haus der Begegnung, in der junge Menschen an einer positiven Wahrnehmung ihres Körpers arbeiten? "Mir wurde selbst mal geholfen, also wollte ich auch anderen helfen", antwortete Specht lapidar, die gemeinsam mit zwei Kollegen die Ehrung erhielt.

Ein Ehrenamt im Internet finden

Seit 20 Jahren gibt es den Ehrenamtspreis. 1999 rief ihn die Sparkasse ins Leben, seit 2001 wird er von der Stadt in fünf Kategorien vergeben. "Jedes Jahr gehen rund 60 Vorschläge ein – und wir sind noch lange nicht am Ende", machte René Wilke deutlich, um wieviele Engagierte in der Stadt es geht. "Mit dieser Würdigung wollen wir zeigen: Wir sehen Sie", sagte der OB. Zudem wies er auf zwei neue Unterstützungsangebote hin: Den seit Kurzem existierenden kommunalen Engagement-Stützpunkt, bei dem sich Ehrenämtler Fahrtkosten erstatten lassen können. Und die gerade gelaunchte Suchmaschine auf den Webseiten der Stadt. Dort können Menschen, die sich engagieren wollen, Anlaufstellen und Vereine finden, die zu ihren Interessen und gewünschten Aktivitäten passen. 56 Prozent der 16- bis 30-Jährigen in Deutschland können sich nämlich vorstellen, sich ehrenamtlich zu engagieren, zitierte Wilke eine Umfrage. Viele wüssten jedoch nicht wo.