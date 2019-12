Daniela Windolff

Greiffenberg (MOZ) Es war einmal eine Zeit, in der Fleiß noch belohnt und Faulheit auf Kosten anderer bestraft wurde. Eine Zeit, in der dem Klimawandel durch beherztes Zupacken begegnet wurde und so Winter wieder Winter wurden, die Untätigen und Ignoranten aber von der Gemeinschaft geächtet wurden.

Davon erzählt die Theatergruppe Greiffenberg in ihrem diesjährigen Märchen "Frau Holle". Ihre Version des Grimmschen Märchenklassikers hält sich durchaus ans Original mit seiner Botschaft, dass sich Fleiß und selbstlose Güte auszahlen. Sie nimmt aber auch wieder hochaktuelle Themen aufs Korn, die sie mit einem Augenzwinkern, mit verblüffender Komik und dennoch viel Tiefgang in die Geschichte einbaut. Da ist der Brunnen ausgetrocknet, weil es monatelang nicht regnet. Da dürfen die Holzfäller keine Pferde mehr benutzen wegen des hohen CO2-Ausstoßes. Da protestieren die Kinder mit Plakaten "Freidäh für Fjutscher" für Schnee, damit sie endlich wieder rodeln gehen können und das halbe Dorf singt "Wann wird es wieder richtig Winter, ein Winter wie er früher einmal war..." Und das Publikum grölt vor Lachen und singt spontan mit.

Traurig ist es trotzdem, dass die arme Marie so gemobbt wird von ihrer gehässigen Schwester Lotte und der Mutter. Doch weil es ein Märchen ist, wendet sich alles zum Guten. Marie landet nach dem Sprung in den Brunnen auf einer Wildblumenwiese voller Schmetterlinge und Bienen, zieht das nicht glutenfreie Brot Bernd aus dem Ofen, schüttelt die ungespritzten Äpfel und tritt schließlich bei der guten weisen Frau Holle in den Dienst. Den Rest kennt man ja. Dennoch birgt jede einzelne Szene so viel Überraschendes, Kluges, Witziges, dass das Märchen nicht nur ein Spaß für Kinder, sondern auch für Erwachsene ist, die die Ironie und treffende Situationskomik zwischen den Zeilen verstehen. Schließlich sorgen auch die passende Musik und die Tanzeinlagen für treffliche Unterhaltung.

Vorstellungen in Günterberg

Die Theatergruppe Greiffenberg, das sind Heike Schmidt, Andrea Lorenz, Verona Zielke, Kirstin Hetscher, Petra Steglitz, Bertold Wernicke, Olav Conrad, Daniel Stoewhaas, Torsten Peters, Gerald Radant und Dirk Köhler, die seit 18 Jahren gemeinsam jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen bühnenreif entwickeln. Alles ist Teamarbeit, von der Idee, den Rollentexten und Witzeinlagen bis zu den Requisiten und der Technik. "Wir sind inzwischen auch privat beste Freunde", bestätigt Heike Schmidt. Und das spürt auch das Publikum. Nach der gefeierten Generalprobe und Premiere in Greiffenberg folgen weitere vier Veranstaltungen am 11. und 18. Januar in Günterberg.