Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Mit einer Pferde-Handdruckspritze ging es los in Tornow. So wie vielerorts. Nach dem Krieg wurde jeder Freiwillige gebraucht. Martin Speer, gerade 18 Jahre alt, erkannte die Notwendigkeit und machte mit bei der Feuerwehr im Ort. Und er blieb. Seit nunmehr 70 Jahren ist er Mitglied, bis zur Wende als Aktiver in der Löschgruppe, heute in der Alters- und Ehrenabteilung.

Für dieses Jahrzehnte währende Engagement wurde der 88-Jährige am Freitagabend im Rahmen der Dankeschönveranstaltung des Landratsamtes für Kräfte im Brand- und Katastrophenschutz ausgezeichnet. Unter stehenden Ovationen seiner "Kollegen". Sichtlich gerührt nahm Speer die Medaille entgegen. Bei der Frage nach seinem größten Einsatz musste der Feuerwehrmann a. D. nicht lange überlegen. "Das war ein Brand des Rinderstalls in der LPG in den 70er-Jahren. 100 Rinder standen in dem Stall. Der Blitz hatte eingeschlagen. Und wir konnten alle Tiere retten", so Speer stolz. Genauso erinnert sich der Tornower aber auch an den Bau des neuen Gerätehauses im Dorf. "Da haben wir viel in Eigenleistung gemacht."

Auch 2019 forderten etliche Großbrände die Einsatzkräfte. Rainer Sachse, stellvertretender Kreisbrandmeister, erinnerte in seinem Rückblick beispielsweise an die ausgedehnten Waldbrände bei Jüterbog, in der Lieberoser Heide sowie bei Eisenhüttenstadt, wo Barnimer Feuerwehrleute und die Brandschutzeinheit des Landkreises die örtlichen Wehren unterstützten. Oder an den Brand eines Mehrfamilienhauses Ende Mai in Eberswalde, in dessen Folge elf Verletzte mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kamen, und vor einer Woche den Brand in der Maria-Magdalenen-Kirche.

Per 30. November, so Sachse, stehen für die Barnimer Feuerwehren 2448 Einsätze zu Buche. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 2298 Alarmierungen. Damit verzeichne man erneut eine Steigerung. Eine Ursache liege in den häufiger werdenden Unwettereinsätzen. So hatten die Feuerwehren bei dem Starkregen am 31. Juli im Raum Bernau, Panketal, Ahrensfelde und Wandlitz allein mehr als 90 Einsätze innerhalb von zehn Stunden "abzuarbeiten". Von den bislang 2448 Einsätzen der Wehren entfielen 1662 auf Hilfeleistungen, 670 Mal mussten die Truppen bei Bränden, darunter zu 66 Waldbränden im Barnim, ausrücken.

Stabile Mitgliederzahlen

Bei einem Einsatz wurde leider auch ein Feuerwehrmann schwer verletzt, wie Landrat Daniel Kurth anmerkte und damit einmal mehr unterstrich, dass sich die Männer und Frauen oftmals selbst in Gefahr begeben, um andere zu retten. "Sie erfüllen eine Pflichtaufgabe im Land Brandenburg", erklärte Kurth vor den Einsatzkräften. Umso höher sei das freiwillige und ehrenamtliche Engagement zu würdigen. Das Land trage dem mit dem neuen Prämien- und Ehrenzeichengesetz Rechnung. Demnach erhält jetzt jeder ehrenamtlich im Brand- und Katastrophenschutz Tätige pro Jahr eine pauschale Aufwandsentschädigung bzw. einen Zuschuss von 200 Euro. Bei zehnjähriger Mitgliedschaft in der Feuerwehr oder einer Hilfsorganisation, etwa beim THW oder bei den Johannitern, wird eine Jubiläumsprämie von 500 Euro gezahlt. Eine Form der Anerkennung, die laut Kurth bundesweit besonders ist.

Im Landkreis Barnim sind aktuell in den zehn Feuerwehren 1743 Männer und Frauen aktiv. Diese Zahl, so der Landrat, gelte es zu halten oder sogar weiter zu steigern. Allgemein sei in Brandenburg ein Mitgliederrückgang zu beklagen. Der Barnim sei da erfreulicherweise eine Ausnahme. Dank auch der guten Jugendarbeit. Zwischen Ahrensfelde und Oderberg gibt es zehn Jugendwehren mit 783 Mitstreitern sowie vier Kinderwehren mit 82 Mitgliedern. Zudem fördert der Landkreis nunmehr eine Stelle beim Kreisfeuerwehrverband.