Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Zum elften Mal gingen die Damen des HC Angermünde (2:22 Punkte) mit leeren Händen aus einer Partie der Oberliga Ostsee-Spree. Die Aufgabe gegen die Pro-Sport-Damen aus der Hauptstadt war nicht unlösbar, hatten sie doch auch erst sieben Zähler auf dem Konto.

Der HCA hatte arbeits- und krankheitsbedingt nur einen dezimierten Kader mit neun Frauen zur Verfügung. "Wir wollten das Beste aus der Situation machen, die 5:1-Deckung funktionierte, aber im Angriff waren wir nicht mutig genug und zeigten zu wenig Verantwortung", sagte Trainer Denny Reinicke, der mit seinem Co Dirk Cavalier aber wegen der vielen Fehlabspiele und Fehlwürfe haderte. Der HCA fand von Beginn an nicht so richtig in die Partie, verschlief die erste Halbzeit komplett. Nach knapp neun Minuten stand es bereits 1:5. Immer wieder fing er sich schnelle Kontertore ein. Von der 12. bis zur 20. Minute gelang dem Gastgeber kein einziges Tor und so stand es 3:11 – die Mimik und Gestik der beiden Trainer sprachen Bände. Eine zwischenzeitliche Auszeit nach einer Viertelstunde zeigte wenig Wirkung und keinen Aufschwung. So verbesserte sich das Ergebnis auch nicht bis zur Halbzeit. Mit einem 9:17 ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff ging es zunächst mit drei Gegentreffern in drei Minuten weiter (9:20). Doch dann zeigte sich ein komplett anderes Angermünder Team – kämpferisch, selbstbewusst und engagiert in der Deckung. Der Gastgeber kam nun zu fünf Toren in Folge durch Karolin Köder (2), Janine Duckert (2) und Eileen Reinicke (15:21/43.). Für die nächste Zeit blieben zwischen den Teams sechs Tore bestehen. In den letzten fünf Minuten drehte der HCA nochmals auf und kam bis auf drei Tore heran.

Das Fazit der Trainer lautete: "In den entscheidenden Momenten fehlten uns einfach die Nerven. Gut 20 Fehlwürfe, darunter zehn hundertprozentige Chancen, hinderten uns heute am Erfolg", so Reinicke. "Schade, aber wir haben ein Team, dass kämpfen und in dieser Liga mithalten kann", fügte Cavalier hinzu. Nun geht es am 11. Januar bei den Füchsen II weiter.

Angermünde: Uta Jähnke – Carolin Raatz, Maren Kühn, Franziska Wein (2), Karolin Köder (6), Petra-Sina Hahne, Janine Duckert (3), Eileen Reinicke (6), Elisa Dahlke (8)