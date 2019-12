Matthias Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Drittliga-Handballerinnen des Frankfurter HC haben mit dem 28:28 (10:13) am Sonnabend beim Nordmeister TV Hannover-Badenstedt einen Punkt entführt. Die Schützlinge von Trainer Dietmar Schmidt wendeten in einem spannenden Duell einen Drei-Tore-Pausenrückstand und lagen danach in der zweiten Halbzeit fast durchgängig vorn. Erst sechs Sekunden vor dem Ende gelang den Niedersachsen der Ausgleich. Durch den Punktgewinn halten die Oderstädterinnen den Anschluss an das Führungstrio der Nordstaffel. Beste Werferinnen beim FHC waren Anja Ziemer (10/5) sowie Jessica Jander, die sechs Mal traf.

Anja Ziemer erzielt zehn Tore

Nach ausgeglichener Anfangsphase (4:4/12.) nutzten die Gastgeberinnen eine Strafzeit gegen Michelle Strauß und legten auf 6:4 vor. Anja Ziemer beendete mit ihrem Treffer vom Siebenmeterpunkt beim 7:5 (20.) eine fast achtminütige Torflaute der Frankfurterinnen. Ohne die verletzte Rückraumschützin Monika Odrowska (im Training umgeknickt) schafften die Gäste vier Minuten vor dem Wechsel beim 10:9 wieder den Anschluss, doch Hannover nahm mit der Sirene eine 13:10-Führung in die Pause. "In der ersten Halbzeit sind uns einige Fehler zu viel unterlaufen. Zudem haben wir nicht alles so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten", erkannte Dietmar Schmidt beim Seitenwechsel die Schwachstellen im Spiel seines Teams. "Wir wussten, dass Hannover das Deckungs-Zentrum zustellen wird und wollten mehr über die Außen agieren."

Wie ausgewechselt kamen die Oderstädterinnen aus der Kabine und überraschten die Gastgeberinnen in einer temporeichen Phase mit einem 9:3-Lauf zu einer 19:16-Führung (42.). Sechs Treffer fielen dabei allein über die Außenspielerinnen Jessica Jander und Anja Ziemer. Die Hannoveranerinnen fingen sich wieder und schafften den Anschluss zum 21:22 (46.). Nach dem abermaligen Ausgleich (25:25/55.) war die Partie in der Schlussphase völlig offen. Zwei Mal Youngster Elisa Schmidt sowie Routinier Anja Ziemer vom Punkt brachten die Gäste immer wieder in Vorhand.

Kurz vor Schluss griff Hannovers Trainer Christian Hungerecker zu einer letzten taktischen Auszeit, ehe seinem Team mit dem finalen Angriff Sekunden vor dem Ende noch der glückliche Treffer zum Gleichstand gelang. "Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Das war eine sehr gute Leistung und ein tolles Spiel", lobte Dietmar Schmidt. "Alle haben sich super reingehangen und Hannover einen großen Kampf geboten. Besonders in der zweiten Hälfte haben wir das gut gelöst. Das Spiel über die Außen hat besser geklappt. Am Ende hätten wir vermutlich den Sieg etwas mehr verdient gehabt, aber wir nehmen den einen Punkt gern mit", war der Frankfurter Trainer nicht unzufrieden.

Zum letzten Spiel des Jahres empfängt der FHC am Sonnabend um 16 Uhr den abstiegsgefährdeten TV Oyten in der Brandenburg-Halle.

Frankfurter HC: Valeryia Kurliandchyk, Mandy Schneider – Anja Ziemer 10 (5/6), Julia Hinz, Cora Bertram, Kamila Szczecina 1, Michelle Strauß 5, Jessica Jander 6, Monika Odrowska, Michéle Dürrwald 1, Kathleen Müller 2, Elisa Schmidt 3, Pauline WagnerSiebenmeter: TVHB 7/7, FHC 6/5 – Zeitstrafen: TVHB 1, FHC 4 – Schiedsrichter: Sebastian Fuß, Stefan Olsok (Leipzig) – Zuschauer: 190