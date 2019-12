Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Vasen, Windlichter, Schalen und Übertöpfe von klein bis ganz groß. Kerzen in Farben des Regenbogens, Geschenkpapier, künstliche Blumen und Pflanzen. Es ist ein Kommen und Gehen in der Keramikscheune. Fast jeder Kunde ist im Deko-Paradies in der Fürstenwalder Kopernikusstraße, das zum Jahresende schließt, schon wegen der Schnäppchen fündig geworden.

Anziehungspunkt am Sonnabend ist auch der Trödelmarkt mit Interieur, Nippes und Kram. Marianne Bendix aus Trebus und Sabine Sieber aus Fürstenwalde bieten Nussknacker, Räuchermännchen und andere Weihnachtsteile an. "Die Atmosphäre war hier immer super, schade, das geschlossen wird", sagen die beiden Frauen mit den roten Zipfelmützen. Der Chef Dirk Christ sitzt trotz Ausverkauf seiner rund 4000 Artikel für Haus und Garten, gut gelaunt an der Kasse. "Ich kann es nicht ändern", sagt Christ, der 2014 die Keramikscheune eröffnet hat.

Der Mietvertrag für die 1760 Quadratmeter große Halle ist abgelaufen. Der Besitzer hat das Gelände an eine lettische Spedition verkauft. Seit Anfang des Jahres ist Dirk Christ informiert und konnte sich auf das Aus mental einstellen. Er ist schon auf der Suche nach einem neuen Standort. "Fürstenwalde wird es nicht werden", sagt Christ, der sich eher auf seinen Heimatort Bad Saarow fokussiert – allein schon wegen der Touristen und größerer Laufkundschaft.

Am Schaufenster vom Pro Natura-Laden in der Mühlenstraße hängt auch ein Plakat, auf der die Schließung zum 31. Dezember angekündigt wird. Satte Rabatte sollen die Regale räumen. Beim Betreten spürt man bereits den Wind der weiten Welt. Es riecht nach ätherischen Ölen, nach unbekannten Düften, die von weit herkommen. Die Sinne werden auch optisch belebt. Überall blinkt und glitzert es. Der Innenraum scheint sich zu bewegen. Ein Ort mit schönen Dingen, aber leider ein Vergänglicher.

Nachdem Pro Natura in den letzten Monaten nur noch rote Zahlen geschrieben hat, beschloss Geschäftsführerin Gabriele Reim zu schließen. Neben der wachsenden Konkurrenz aus der Region und dem Onlinehandel, gibt es aber einen weiteren Grund warum die Kunden ausbleiben. "Die Vorbesitzerin Marianne Komann war ein großer Anziehungspunkt", sagt Gabriele Reim. Viele kamen einfach nur zum Reden ins Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Dass es Fürstenwalder schmerzt, ist für Mitarbeiterin Antje Dükert offensichtlich. "Wir hören es jeden Tag, Hunderttausend Mal, wie schade es ist, dass der Laden dicht macht." Er sei für viele eine Institution gewesen. Menschen kommen, um sich eine letzte Erinnerung zu bewahren, meint Antje Dükert: "Wenn etwas verloren geht, wollen wir ein Stück davon festhalten."

Mehr Platz für Bioladen

Gabriele Reim sieht die Schließung mit gemischten Gefühlen. Sie hat die Absicht ihren Bioladen in die Räumlichkeiten von Pro Natura umzuziehen. Der neue Laden wäre dann fast doppelt so groß im Vergleich zum alten Standort, ebenerdig und näher am Zentrum. Öko bleibt also öko. Insofern besteht der Geist von Pro Natura auch in Zukunft fort.

Im Rathauscenter sind die Schaufenster der Weltbild-Filiale mit Folie verhangen. Bücher, Kalender und Accessoires sind längst ausgeräumt. "Weltbild hat den Mietvertrag, der Sonderkündigungsrecht bei zu geringem Umsatz einräumte, zum Jahresende beendet", sagt Rathauscenter-Manager Michael Borrmann auf Nachfrage. Die Fürstenwalder Filiale soll nicht allein betroffen sein. Auch andere Weltbild-Filialen stehen vor dem Aus, obwohl Geschäftsführer Christian Sailer im November 2018 noch davon überzeugt war, die Weltbild-Wende hinzukriegen.