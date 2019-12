Thomas Berger

Erkner (MOZ) Er wolle keinem der Vereine in seiner Stadt zu nahe treten, sagte Erkners Bürgermeister Henryk Pilz in seiner Rede, aber wenn es um die Würdigung von Ehrenamtlichen gehe, sei das Engagement in der Feuerwehr naturgemäß noch einmal etwas Besonderes, von zusätzlichem Stellenwert.

Schließlich sind etliche der Einsätze nicht ungefährlich für Leib und Leben, und die ständige Verfügbarkeit bei Tag und Nacht wirkt sich nicht zuletzt auf das Familienleben aus. Weshalb Pilz die Gelegenheit nutzte, ebenso den jeweiligen Partnern zu danken, die den Männern und Frauen daheim den Rücken frei halten.

Hermann Spindler erster Chef

30 Mitglieder hatte die erste Truppe Feuerwehrmänner, gebildet von Handwerkern und Industriearbeitern, die am 6. Dezember 1889 ihren Dienst aufnahm, wie Stadtverordnetenvorsteher Lothar Eysser (SPD) erinnerte. Pilz wiederum ergänzte zum ersten Wehrführer Hermann Spindler, ein umtriebiger ehemaliger Berliner Turner, dass dieser bis 1906 parallel Kreisbrandmeister war und noch bis in die frühe Weimarer Zeit eine Rolle im Brandenburgischen Provinzialverband spielte. Neben diesem prägenden Mann aus der Anfangszeit fehlte aber auch nicht der Hinweis, dass Stadtbrandmeister Frank May schon seit 28 Jahren die Wehr leitet – von den 19 Chefs in der 130-Jährigen Geschichte die längste Ära.

Der Bürgermeister hatte für sein Gruß- und Dankeswort tiefgründig in den Annalen der Erkneraner Brandschützer gegraben. Bis 1932 mussten diese auf ihr erstes Einsatzfahrzeug warten, Schwierigkeiten durch personelle Engpässe gab es vor allem nach den beiden Weltkriegen, massive Umbrüche auch nach der Wende. Hervorgehoben wurde da aber das Engagement von Joachim Schulze, der schon 1991 die Weichen für technische Umrüstung und auch ein neues Gerätehaus stellte. Das es bis heute glücklicherweise nicht an Nachwuchs mangelt, sei als Basis schon Horst Lange zu danken, der 1963 die AG Junge Brandschutzhelfer aus der Taufe hob. 1999 hatte die Jugendfeuerwehr stolze 26 Mitglieder, sechs davon sind mittlerweile fest in der Einsatzabteilung dabei, listete Pilz auf. Verbunden mit dem Hinweis, dass sich neben den beiden primär Verantwortlichen sechs Ausbilder und fünf weitere Betreuer gemeinsam um die Jugend kümmern.

Stadt sichert Hilfe zu

Ging es in den ersten Jahrzehnten nach Gründung fast ausschließlich um das Löschen von Bränden, ist das Einsatzspektrum deutlich vielfältiger geworden. Zusätzlich zu Verkehrsunfällen und sonstigen Hilfeleistungen kommen immer mehr Alarmierungen durch Sturmschäden und andere witterungsbedingte Ereignisse wie Überschwemmungen durch Starkregen, so wie erst am 20. Mai in der Bahnhofstraße. Und während es bis in die Mitte der DDR-Zeit im Schnitt 60 Einsätze pro Jahr gab, werden die Helfern in allen Notlagen mittlerweile zwischen Neujahr und Silvester 170 bis 190 Mal alarmiert.

"Über viele Generationen gewachsen, zuverlässig in der Gegenwart und unverzichtbar in der Zukunft", so würdigte Henryk Pilz dieses starke Team. Er wie auch Eysser bekannten sich zudem in aller Deutlichkeit dazu, seitens der Stadt als Träger des Brandschutzes das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute bestmöglich durch gute technische Ausrüstung und Arbeitsbedingungen unterstützen. Das zuletzt neu angeschaffte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug wurde als Beispiel genannt. Dank sprachen auch SPD-Fraktionschef Jan Landmann und Susanne Branding, Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft Erkner, aus.

Die Medaille des Landes Brandenburg für treue Dienste in Gold für 50 bzw. 40 Jahre erhielten die beiden Veteranen Willi Welkisch und Peter Weigelt. Eine Ehrung für nun zehnjährige Mitgliedschaft gab es für Jennifer Meinel, Julia Rieck, Ingo Fritz, René Meinel und Sven Rather.