Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Wenn Roswitha Bruck und Peter Kuczmierczyk ihren Stand auf dem Liebenberger Weihnachtsmarkt einräumen, dann liegen rund 880 Kilometer Autofahrt und das Übersetzen mit der Fähre von Trelleborg nach Rostock hinter ihnen. Die beiden leben in Blomen, das liegt in Schweden. Gute 650 Kilometer sind es von ihrem Zuhause allein bis nach Trelleborg. "Wir wohnen tatsächlich mitten im Wald, allein um zum Briefkasten zu kommen, sind es zweieinhalb Kilometer, bis zur nächsten Ortschaft noch einmal so viel", erzählt die 61-Jährige.

Aber sie und ihr Mann haben es so gewollt. Vor elf Jahren sind die Möbelberaterin und der gelernte Vermessungstechniker ausgewandert. Bereut haben sie es nicht, auch wenn das Auswandern mit den Doku-Soaps im Fernsehen gar nichts gemein hat, wie die ehemalige Berlinerin erzählt.

Den Dezember nutzen sie seit Jahren, um die in Deutschland verbliebenen Familienmitglieder zu besuchen. Das verbinden sie mit dem Verkauf von handwerklichen Waren, die sie selbst hergestellt haben: Kerzenleuchter, sogar Schachspiele aus Holz, Vogelhäuser und viele andere typische Erzeugnisse aus Schweden. "Alles nicht nur selbst gemacht, sondern aus eigenen Materialien", so Peter Kuczmierczyk.

Seinen Lebensunterhalt bestreitet er in Schweden zur Hälfte als Vermessungsingenieur und inzwischen auch als Ausbilder und mit einer privaten Firma. "Wir vermieten ein Ferienhaus, um das ich mich kümmern muss. Irgendwann sprach mich ein benachbarter Ferienhausbesitzer an, der in Deutschland wohnt, ob ich während seiner Abwesenheit den Rasen mähen könne. Dann waren die Bäume zu stutzen, der Weg in Stand zu setzen und weitere Reparaturen auszuführen. Andere kamen hinzu, so wurde daraus eine Firma", erzählt er. Das Holz der Bäume verarbeitet er vor Ort, und die daraus entstandenen Gegenstände verkauft die Familie während ihrer Weihnachtsferien in Deutschland. "Am Wochenende den Stand betreuen, in der Woche bei der Familie sein – das ist doch toll, sind sich beide einig. Zuerst boten sie ihre Waren auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin-Kladow an, dann empfahl ihnen ein Freund den Liebenberger Markt.

Verliebt in Liebenberg

"Da haben wir uns ins Auto gesetzt und sind nach Liebenberg gefahren. Es war Liebe auf den ersten Blick", erzählt Roswitha Bruck. Das war vor vier Jahren. Seither steuern die beiden auf ihrer Familienbesuchstour im Dezember immer Liebenberg an. "Das Ambiente ist super, es erinnert sogar ein bisschen an schwedische Märkte", sagt Roswitha Bruck. Ihrem Mann gefällt vor allem das Fachsimpeln mit den Besuchern, denn viele kennen Schweden oder fahren zum Angeln dorthin. An Gesprächsstoff fehlt es nie.