Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Alle Ortsteile von Bernau sollen eine Spätbus-Verbindung erhalten. Dies sieht ein Antrag von BVB/Freie Wähler vor, den die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen hat. Die Verwaltung wird beauftragt, im Zusammenarbeit mit dem Landkreis Barnim und der Barnimer Busgesellschaft (BBG) einen entsprechenden Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Die Verbindungen sollen Fahrten nach 22 Uhr betreffen. Der Verkehr könnte spätestens Ende 2020 eingeführt werden, heißt es in der Vorlage. Nach mindestens drei Jahren ist das Angebot dahingehend zu überprüfen, ob es von den Fahrgästen angenommen wird.

In der Diskussion signalisierte Daniel Sauer für die CDU-Fraktion eine Zustimmung zu dem Vorschlag. Der Ladeburger wies aber ausdrücklich darauf hin, dass ein solches Angebot zusätzliche Kosten verursacht, da es über die Grundversorgung hinausgehe.

Schwierige Personalsituation

Bürgermeister André Stahl (Linke) sicherte den Stadtverordneten zu, den Vorschlag zu prüfen und finanziell zu untersetzen. Dafür werde man Angebote des Verkehrsunternehmens einholen. Möglicherweise sei auch ein Nachtragshaushalt zu erarbeiten. Letztlich müsse die Stadtverordnetenversammlung entscheiden, so der Rathauschef. Die Kosten für den Wochenend-Verkehr "über alle Ortsteile" gab Stahl mit 55 000 Euro an.

In der schriftlichen Stellungnahme zum Antrag von BVB/Freie Wähler hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass Mittel erst in den Haushalt 2021 eingestellt werden können. Eine Umsetzung mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 sei daher als "nicht realisierbar einzustufen". Darüber hinaus müssten durch die Barnimer Busgesellschaft entsprechende Umlauf- und Dienstpläne mit einem gewissen Vorlauf erstellt werden, hieß es. Der Ortsvorsteher von Waldfrieden, Jan Bernatzki, zeigte sich darüber verwundert und plädierte für eine Einstellung von Finanzmitteln noch in den Haushalt 2020. Ferner sprach er sich dafür aus, die "Expertise" in den Ortsteilen zu nutzen, um die Gelder sinnvoll einsetzen zu können.

Matthias Holz (Linke) wies in der Debatte darauf hin, dass laut der Gewerkschaft Ver.di die Personalsituation bei der BBG "ziemlich eng" sei. Die Busfahrer würden außerdem in Berlin 400 Euro mehr verdienen, so Holz. Jonathan Etzold (Grüne/Bündnis 90) befürwortete den Antrag: "Dadurch verbessert sich die soziale Teilhabe", betonte er. Derzeit sei es für Einwohner der Ortsteile schwierig, Abendveranstaltungen in Bernau zu besuchen.