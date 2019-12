Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Direkt nach dem Spiel war Trainer Michael Drefahl "richtig leer", wie er gestand. Nach der Niederlage und der Leistung in der zweiten Halbzeit ist dies gleichzusetzen mit extrem enttäuscht. Denn was die Neuruppiner nach Pause boten, war erschreckend. Drefahl monierte: "Vorne war der Ball nach zwei, drei Pässen weg. Die Abwehrarbeit hat überhaupt nicht gepasst. Wir hatten überhaupt keine Struktur mehr im Spiel." Dazu kam, dass weder Maik Berger noch Dennis Plötz eine Hand an den Ball bekamen. "Ohne starken Torwart", ergänzte Christian Will, "gewinnt du so ein Spiel auch nicht." Und Eberwalde hatte mit Jonas Nagy einen exzellenten Torwart zwischen den Pfosten. Er brachte die Hausherren im zweiten Durchgang mit seinen Paraden reihenweise zur Verzweiflung. Seine Vorderleute präsentierten sich ab der 37. Minute extrem effektiv im Angriff. Beinahe jeder Wurf landete im Neuruppiner Netz. Meist sprang die Kugel vom Pfosten ins Tor. Ruckzuck war Eberswalde davongezogen, erst drei Tore vorn (17:14), dann gar sechs (21:15). Teilweise ließen sich die Gastgeber vorführen. es ging gar nichts. So sahen die abgezockten Eberswalder früh einem Auswärtssieg entgegen.

Rot für Marten Bukowski

Obwohl es zur Pause 12:12 stand, sah HCN-Coach Drefahl den Verlauf des ersten Abschnitts als Knackpunkt an. "Wir haben die Partie nicht für uns beruhigen können." Es war extrem hektisch. Und wirr. Denn das Schiri-Gespann traf zahlreiche Entscheidungen, die vor allem bei den Neuruppiner nur Kopfschütteln hervorriefen. Drefahl wollte die Schiri-Entscheidungen nicht kommentieren. Aber er ärgerte sich über den frühen Platzverweis für Marten Bukowski. Der junge Rückraumspieler sah nach einem Foul am Ex-Neuruppiner Moritz Assmann die Rote Karte (23.). Bei einem Konter hatten sich ihre Laufwege gekreuzt, Assmann blieb in Bukowski Beinen hängen. "Da war keine böse Absicht dahinter, aber regel-technisch kann man die Rote Karte geben", befand HCN-Coach Will. Nur was die Neuruppiner so auf die Palme brachte, war, dass im Angriff zuvor ein HCN-Akteur klar gefoult wurde. Da blieb der Pfiff aus. Dem HCN fehlte mit dem Rückraumspieler fortan eine wichtige Option im Angriff.

Dort setzte am Sonntag lediglich Gabriel Westhofen Akzente. Der 20-jährige Hüne wuchtete die Kugel oft ins Netz, gefiel auch als Balldieb in der Abwehr, um sogleich den Konterlauf selbst zu vollenden. Mit zunehmender Spielzeit ging ihm aber die Puste aus. Beim Zugang, der seit November für den HCN spielberechtigt ist, lief dann ebenso wenig zusammen, wie bei seinen Teamkollegen.