Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mit mobilem Weihnachtsmarkt kommt die "Von-Herzen-Tour" des AWO-Bezirksverbands Potsdam erstmals nach Rathenow. Zum 100-jährigen Bestehen der Arbeiterwohlfahrt strickten Mitglieder der Ortsgruppe Rathenow einen mehr als 100 Meter langen, bunten Schal.

"Kinderaugen und tausend kleine Lichter glitzerfunkeln um die Wette. Die mit Tannengrün und bunten Kugeln geschmückten Buden stehen dicht an dicht und umrahmen einen einladenden Weihnachtsmarkt – darüber der sternenklare Nachthimmel. Es duftet nach Zuckerwatte, Entenkeulen und Punsch. Das Bimmeln der Kindereisenbahn mischt sich mit Kulturprogramm und Staunen über kleine Überraschungsgeschenke. Essen, Trinken und Vergnügen sind kostenfrei", beschreibt Nicola Klusemann, Sprecherin im Bezirksverband den mobilen Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr macht er an fünf Stationen halt - Auftakt ist in Rathenow am Dienstag, 10. Dezember.

In der havelländischen Kreisstadt helfen viele Engagierte aus den AWO-Einrichtungen und den AWO-Ortsvereinen mit. So kommen zum typischen Weihnachtsessen in Rathenow auch arabische Gerichte und Süßspeisen dazu.

Seit dem Frühjahr, nach Überlegungen, was man zum 100-jährigen Bestehen des Arbeiterwohlfahrt beisteuern könne, strickten Rathenower Ortsvereinsmitglieder Meter um Meter, Stück um Stück eines Schals. Die so entstandenen verschieden farbigen und gemusterten Teile wurden zusammengeknüpft zu einem mehr als 100 Meter langen Schal. In je zwei Meter langen Teilen kann das gute Stück gegen eine Spende erworben werden. Der Erlös kommt einem sozialen Projekt zu Gute. Vor der Herausgabe aber wird der Schal der Besucherschar umgelegt.

"Die Ausgabe des weihnachtlichen, kostenfreien Essens und die Standbetreuung übernehmen zum Teil die Von-Herzen-Sponsoren und -Unterstützer, ohne deren Hilfe und der von Aktion Mensch der mobile Weihnachtsmarkt nicht möglich wäre", so Klusemann. Die Von-Herzen-Tour mit mobilen Weihnachtsmarkt unternimmt die AWO Potsdam bereits seit einigen Jahren - drei Stationen in Potsdam wurden sonst angefahren. In diesem Jahren kommt die Tour auch aufs Land - nach Rathenow und Bad Belzig. Der mobile Weihnachtsmarkt des AWO-Bezirksverbands Potsdam macht am 10. Dezember von 15.00 bis 19.00 Uhr auf dem Schleusenplatz in Rathenow Halt.