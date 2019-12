Andrea Linne

Bad Freienwalde (MOZ) Es war ein Spitzensommer. Ähnlich wie 2018 verlief auch das Jahr 2019. Das schlägt sich beim Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (TAVOB) auch in den Zahlen nieder. Mit einem leichten Zuwachs von 23 Einwohnern gegenüber dem Vorjahr wurden zum 30. Juni 27 778 Kunden gezählt, wie Geschäftsführer Johannes Schwanz informiert. Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv zu werten. "Die Einwohnerzahlen sind nicht mehr rückläufig", freut sich Schwanz. Es könnte mehr Zuwachs sein, denn noch immer sind Redimensionierungen der Trinkwasserleitungen, Rohrnetzspülungen und Reinigungen im Abwasserpumpwerk die Folge fehlender Entnahmen.

Die Jahres-Fördermenge beim Trinkwasser fiel um 50 000 Kubikmeter geringer als im Vorjahr aus. Allein im Juni wurden 15 530 Kubikmeter benötigt. Höchster Schmutzwasseranfall war im März mit 85 440 Kubikmetern. Dabei spielten auch die sehr unterschiedlichen Regenmengen eine Rolle, die sich über Monate und Regionen verteilten.

Insgesamt schlagen die Werte beim Trinkwasser mit 175 000 Euro Gewinn zu Buche, beim Abwasser mit 153 000 Kubikmetern Verlust. Auch die Abfuhr aus abflusslosen Gruben ist weiter rückläufig.

101 Rohrbrüche an Trinkwasserleitungen, vier an Haupt-, 60 an Versorgungsleitungen und 37 an Hausanschlüssen sind dem trockenen Sommer und Spannungsbrüchen geschuldet.