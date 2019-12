Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wer sich dieser Tage über einen blauen Aufkleber wundert, der plötzlich auf dem Handy in der Hosentasche oder der Innenseite des Rucksacks wie von Geisterhand geklebt wurde, lebt gefährlich. Er könnte ein leichtes Opfer von gerissenen Taschendieben werden, hatte aber noch mal Glück, denn die Aufkleber mit den Worten "Ihre Wertsachen sind leichte Diebesbeute" haben Bundespolizisten in Zivil auf Handy oder Rucksack gedrückt, ohne dass deren Besitzer davon etwas merkten.

Die Beamten wollen damit anschaulich demonstrieren, wie leicht es geübten Dieben ist, an vermeintlich sicher verstaute Wertsachen in Hosen-, Jacken- oder Handtaschen zu gelangen. Diese Vorführung ist Teil einer Aufklärungskampagne der Bundespolizei, die sie traditionell im Dezember in Regionalzügen und auf Bahnhöfen durchführt, um vor Taschendieben zu warnen.

"Gerade in der Vorweihnachtszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Opfer", bestätigt Polizeihauptkommissar Kai Rudis, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit in der Bundespolizeiinspektion Angermünde. Auch wenn die Zahlen insgesamt rückläufig sind, so nutzen Diebesbanden vor allem das Gedränge in vollen Zügen, auf Weihnachtsmärkten und in Einkaufscentern für ihre fiesen Maschen, weil sie im Gewühle schneller untertauchen können und die Menschen im Weihnachtsrummel unaufmerksamer sind, so Rudis. Deshalb verstärkt die Bundespolizei in dieser Zeit nicht nur ihre Präsenz, sondern führt auch wieder die Aufklärungsaktion in den Regionalzügen von und nach Berlin durch, verteilt Informationsflyer und will mit den Reisenden ins Gespräch kommen.

Gespür für Gefahren wecken

Polizeihauptmeister Uwe Küchler und sein Kollege Roland Valentin begleiten den RE 3 zwischen Angermünde und Bernau. Die Aktion wird vom Zugpersonal per Lautsprecher durchgesagt. "So sind die Fahrgäste nicht überrumpelt und das Eis zwischen Reisenden und Polizei ist schnell gebrochen", sagt Uwe Küchler.

Zugbegleiterin Ina Lemke freut sich über die Aktion der Bundespolizei. "Die Beamten geben auch uns Sicherheit und sind für uns wichtige Partner." Sylvia und Mario Kluge aus Altenburg sind im RE 3 Richtung Ostsee unterwegs und kommen schnell mit den Polizisten ins Gespräch. "Ich finde die Aktion wichtig, denn es passiert ja immer wieder, obwohl man glaubt, vorsichtig zu sein", sagt Mario Kluge. Er hat es sich angewöhnt, Wertsachen immer in einer Gürteltasche zu tragen.

Die Kriminalpräventionsbeamten der Bundespolizeiinspektion Angermünde kennen die Maschen und Tricks der Taschendiebe genau und wollen die Reisenden für Gefahrensituationen sensibilisieren und Tipps geben, wie sie sich schützen können. "Die Täter gehen sehr professionell vor und wählen ihre potenziellen Opfer sehr genau aus, beobachten, wo sie Handy oder Geldbörse verstauen und nutzen günstige Situationen aus. Zum Beispiel im Gedränge beim Ein- und Aussteigen auf dem Bahnsteig, auf Rolltreppen oder an Weihnachtsmarktständen. Die Polizisten im Regionalexpress machen auf offene Taschen, Wertsachen in Jackentaschen an den Fensterhaken und Handys auf den Tischablagen aufmerksam. Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit oder ein Nickerchen könnten Profi- oder Gelegenheitsdiebe jetzt schamlos ausnutzen.

Richtiges Verhalten als Zeuge

Auch in der Gesäßtasche ist das Handy nicht sicher. "Im Gedränge oder wenn sie angerempelt werden, spüren sie nichts! Und wenn, wurde das Handy längst an Mittäter weitergereicht." Die Aufklärungsrate bei Taschendiebstählen ist gering, auch weil die Opfer oft erst später bemerken, dass sie beklaut wurden.

Schließlich geben die Polizisten Tipps, wie man sich als Zeuge einer Straftat verhält, egal ob Diebstahl oder Körperverletzung. "Zivilcourage ist wichtig, aber niemand muss den Helden spielen", betont Roland Valentin. Ratsam sei es, die Täter direkt anzusprechen und auch umstehende Passanten direkt aufzufordern, mitzuhelfen und den Polizeinotruf 110 zu rufen.