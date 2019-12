Elke Lang

Erkner (MOZ) 120 Kindern aus Erkner konnten im "Movieland" den Film "Die Eiskönigin" anschauen. Das war ermöglicht worden durch die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung und von der Gefas. Nach Hause gehen konnten dann die Kinder mit einem kleinen Nikolaustütchen.

Die Idee kam von Christian Förster. Der sechsfache Großvater, der auch die Weihnachtsfeier der Gefas als Weihnachtsmann unterstützt, hält es für sehr wichtig, "dass auch sozial Benachteiligte und deren Kinder am kulturellen Leben teilhaben können". Bei einem ersten Informationsbesuch der Fraktion in der von Siegfried Unger geleiteten Gefas erfuhren die vier Mitglieder, dass es in Erkner rund 50 Kinder gibt, die auf die "Tafel" angewiesen sind und sie regelmäßig nutzen. "So beschlossen wir, diesen und weiteren Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu bereiten", erklärte Erik Nickel die spontane Spende der vier CDU-Mitglieder. Allein beim Tafel-Besuch wurden schon 60 Karten verteilt.