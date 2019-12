Daria Doer

Oranienburg "Wir haben die Kinder ermutigt, eigene Texte zu verfassen", eröffnet Stadtbibliothekarin Maren Gentzmann die Veranstaltung, die ein Projekt abschließt, das beinahe ein Jahr gedauert hat.

Seit Mai trafen sich interessierte Acht- bis Elftklässler der Torhorst-Schule zu einer Schreibwerkstatt in der Stadtbibliothek mit dem Autor Johannes Groschupf und dem Fotografen Mike Auerbach. Ausflüge in den Schlosspark, den Tierpark und die Berliner Gemäldegalerie rundeten das Programm ab, an dessen Ende jeder Teilnehmer eine Geschichte geschrieben hatte, die ein Gesicht hinter der eigenen Fassade zeigt.

Oranienburger Gesichter

In Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis ist daraus das Buch "Oranienburger Gesichter, Porträts und Selbstporträts" entstanden. "Es ist den Jugendlichen gelungen, eine ganz persönliche Sprache für ihre Innenwelt zu finden", sagt Johannes Groschupf. Er warnt Eltern, Freunde und Verwandte: "Dabei sind wunderbare Texte entstanden, aber zum Teil erschreckende und verstörende Geschichten." Bevor die Autoren selber zu Wort kommen, werden Fotografien gezeigt, die der Berliner Fotograf Mike Auerbach während des Workshops aufgenommen hat. Darauf sind schreibende Kinder zu sehen und Gesichter, die Stille, Konzentration aber auch schöpferische Zufriedenheit ausdrücken. Immer wieder hat Auerbach die schreibenden Hände und ein Stück des Textes fotografiert. Auf einigen Fotos sieht der Betrachter die Jugendlichen vorlesen oder zuhören, und am Ende, wie die Geschichten in den Computer eingegeben werden. Erinnernde und bestätigende Kommentare sind zu hören, als die Bilder vorgeführt werden, hier und da wird gelacht.

Dann lesen alle 17 jungen Autoren ihre Geschichte oder einen Auszug daraus vor. Freunde, Familie und Lehrer hören die Aufregung in der Stimme genauso wie den Stolz über das eigene Werk. Ungeheuer vielfältig sprechen die Texte von Alltagsproblemen und Freundschaften, von Schlachten in einer Fantasy-Welt oder der Apokalypse in Oranienburg. Zumeist ist die Stimmung ernst oder sogar schwermütig und immer bewegend ehrlich und schonungslos. Wenn Sofie Schulz schreibt: "die schönsten Menschen sind die Unperfekten", dann sind alle hier vorgestellten Hauptfiguren schön, wenn auch nicht alle heldenhaft.

Die Stimmung in der Bibliothek wird wieder fröhlich, als nach dem letzten Vortrag, einer satirischen Erzählung von Max Prosetzky, Bücher und Fotos verteilt werden, und ein kleines Buffet eröffnet ist. "Mir hat das Projekt nicht nur Spaß gemacht. Es hat mir auch in der Schule geholfen. Wenn ich vor vielen Menschen reden soll, bin ich nicht mehr so aufgeregt", sagt die Zehntklässlerin Jasmin Sommer. Und sie fügt hinzu: "Schreiben ist, als würde man sich selbst etwas erzählen. Manchmal ist das leichter, als mit seinen Freunden zu reden. Ich werde bestimmt immer wieder schreiben."