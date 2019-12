Holger Rudolph

Kränzlin Fast 40 Besucher hatte am Freitagabend das Adventskonzert in der Kränzliner Kirche ohne Dach. Sie wird im Volksmund wegen des an ein offenes Auto erinnernden Erscheinungsbildes auch Cabrio-Kirche genannt. Dass es etwas regnete, störte die Besucher nicht. Schon ehe die Künstlerin Cathleen Kerbs ab 19 Uhr im Kirchturm weihnachtliche Lieder vortrug, wobei sie ihren Gesang mit der Gitarre begleitete, konnten sich die Gäste mit heißem Tee, Glühwein und Bratwurst unter dem durch ein Zeltdach geschützten Bereich stärken. Später hörten sie Kerbs, die vom Turm aus spielte, im überdachten Eingangsbereich des Gotteshauses zu und spendeten viel Beifall. Das Konzert findet bereits seit mehr als zehn Jahren am Freitag vor dem zweiten Adventssonntag statt und ist beim Publikum beliebt. Bärbel Thiede vom Vereinsvorstand zur Förderung der Kirche in Kränzlin freute sich über das erneut große Interesse an der Veranstaltung. Wer wollte, konnte einen Betrag in die Spendenbox stecken.

Das Dach fehlt der Kirche bereits seit 1970. Nach der Wende gründete sich der Förderverein, der zurzeit 34 Mitglieder hat. Der Verein ist nach wie vor auf der Suche nach neuen jungen Mitstreitern. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder, die auch das Konzert sowie die Versorgung mit Speisen und Getränken organisierten, liegt oberhalb von 60 Lebensjahren. Es hat sich bislang als schwierig erwiesen, genug junge Menschen zu finden, die das Vereinsleben in ein paar Jahrzehnten aufrechterhalten.

Dass die Kirche, in der längst auch wieder Gottesdienste stattfinden, ein neues Dach bekommt, ist nicht vorgesehen. Die Kosten dafür wären zu hoch. Wie Thiede berichtete, sammelt der Verein derzeit aber für die Erneuerung des durch Witterungseinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogenen Fußbodens. 13 000 Euro sind dazu nötig. Noch ist diese Summe nicht erreicht.