Eva-Maria Lubisch und Ingo Mikat

Lebus, Dolgelin, Alt Zeschdorf Bereits zum siebten Mal organisierten die 40 Mitglieder des "Fördervereins der Dorfkirche Dolgelin mit der Gemeinde, Vereinen und Helfern den großen Weihnachtsmarkt. Rings um die Dolgeliner Kirchruine konnten Gäste nach Herzenslust aus einem breiten Angebot auswählen.

Neben Zuckerwatte und kandierten Äpfeln sowie Glühwein gab es Herzhaftes vom Grill und einen großen, vor allem von den Rentnerinnen vorbereiteten Kuchenbasar. Einnahmen der Veranstaltung dienten, wie Vereinsvorsitzende Heike Schulz informierte, der weiteren Sanierung der Dorfkirche. Am Infostand freute sie sich über zahlreiche neue Spenden. Erst vor wenigen Tagen erhielt der Verein zudem eine private Großspende von 5000 Euro für ein Giebelfenster der Kirche. Von der Sparkasse gab es zudem eine Zuwendung von 500 Euro Die Dolgeliner Schulkinder sowie der Mädchen und Jungen der Kita "Dolgeliner Zwerge" traten auf . Zudem sangen der Männergesangsverein, das Weihnachtsduo "Lydia und Leonie", das Musikensemble "Seelenfänger" und der "Sponti-Chor". Im Gemeindehaus präsentierten Puppenspieler ein Märchen. Am Sonntagnachmittags gastierte der "Singende Bauer" Paul Scherhag auf dem Festareal.

Die Zeschdorfer trotzen dem Wetter. In der festlich geschmückten Reithalle trafen sich viele Einwohner am Samstag zum Weihnachtsfest. Bürgermeister Uwe Köcher und der Vorsitzende vom Reitverein Alt Zeschdorf Olaf Hille dankten allen Helfern. Die Schüler der Grundschule sangen und spielten das Lied "Alle Jahre wieder..." aus der Sicht einer gestressten Hausfrau. Die Steppkes der Kita "Zeschdorfer Spatzen" tanzten einen "Tanzalarm" unter dem Weihnachtsbaum. Weiter ging es mit dem Sketch "Weihnachtswerkstatt", vorgeführt von den Kindern der Theater AG. "Oh Tannenbaum" und auch "Oh du Fröhliche..." sangen die Zeschdorfer Singegruppe bevor es in der Halle mit dem Schaureiten losging. Die Jäger grillten. Kaffee und Kuchen reichten die Mitglieder der Volkssolidarität. Der beliebte Glühwein, mit und ohne "Schuss" sowie Kinderpunsch wurde von den Damen des Reit- & Fahrvereins Alt Zeschdorf ausgeschenkt.

Am Sonntag gab es rund um die Lebuser Kirche und das Haus Lebuser Land ein buntes weihnachtliches Markttreiben. Nach dem Glockenläuten eröffneten Pfarrerin Katharina Falkenhagen und Bürgermeister Peter Heinl die Veranstaltung. Der Kirchenposaunenchors und die Kita "Oderfrösche" sowie der Chor der Volkssolidarität erfreuten mit vorweihnachtlichen Weisen, Gedichten, Liedern und Texten.

Vor dem Haus Lebuser Land erwartete die Gäste ein Lagerfeuer mit einem Glühweinkessel. Begeistert nahmen die Kinder vom Weihnachtsmann (alias Uwe Köcher) und seinen zwei helfenden Engeln Hani und Lotta kleine Süßigkeiten entgegen.