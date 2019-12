René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Norbert Leitzke konnte seinen königlichen Stuhl beim Adventsmarkt am Wochenende in der Marienkirche richtig genießen. Zumindest zeitweise. "Der wurde mir zum 15-jährigen Jubiläum als Weihnachtsmann hingestellt", so der ehemalige Kinderbeauftragte der Stadt. "Man will, dass ich noch einige Jahre weitermache, lacht er durch seinen Bart, bevor er die nächsten Kinder mit Schoko-Weihnachtsmännern erfreut. Adventsmarktorganisator Michael Thieme zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Auftakt am Wochenende. "Wir haben einige Neuheiten, über die sich die Besucher sehr freuen", sagt er. Dazu gehört etwa Patrycja Krzeptowska aus Słubice die mit ihrer Mutter Textilien und Keramik gestaltet. "Es ist wirklich ein toller Markt mit einer sehr schönen Atmosphäre", findet sie. "Die Gäste sind sehr neugierig und nett."

Gleich gegenüber steht quasi ein Gründungsmitglied des Marktes. Karl-Heinz Möckel ist mit seiner Lukas-Buchhandlung und Sohn Michael bereits zum 21. Mal auf dem Markt vertreten. "Immer noch gehen Weihnachtsbücher sehr gut", sagt Möckel Junior. "Der Verkaufsschlager für Erwachsene sind Weihnachtsgeschichten aus Brandenburg und für Kinder skandinavische Weihnachten", so der Bücherexperte. Ein besonderes Angebot hat Peter Hauswald aus Briescht zu machen. Der Trödel- und Antiquitäten-Spezialist hat ein Konvolut von mehr als tausend Glocken aus Sachsen gekauft, erzählt er. Die verkauft er jetzt unter anderem auf dem Adventsmarkt weiter.

Kinder bauen Vogelhäuschen

Das Angebot locke viele Kunden an, freut er sich. Immerhin sind viele der Glocken und Engel kleine Sammler-Kunstwerke. "Letztes Jahr haben sie gereicht und dieses Jahr auch noch. Wie es im Nächsten aussieht weiß ich noch nicht", lacht er. Etwas Gutes kann man hingegen an einem Stand des BBW tun. Den betreibt Winfried Haag ehrenamtlich. "Das alles", zeigt er, "haben die Teilnehmer des Berufsbildungswerks hergestellt." Gegen eine kleine Spende kann man Erzeugnisse erwerben. Das Geld soll dann im nächsten Jahr wieder für den Adventsmarkt genutzt werden. Frank Frisch unterstützt hingegen das überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ). "Mit Kindern und Teilnehmern einer Ausbildung des ÜAZ bauen wir gemeinsam Vogelhäuser", so der Mann, der bei der Stadt angestellt ist. "Ich helfe hier schon so viele Jahre und mir ist das wichtig", sagt er. Mark jedenfalls freut diese Aktion sehr. Fleißig hämmert der Junge mit seinem Papa ein Vogelhaus zusammen. "Das soll das Alte auf dem Balkon ersetzen", sagt er.

Der Adventsmarkt in St. Marien hat auch noch am 14. und 15. Dezember jeweils ab 13 Uhr geöffnet.