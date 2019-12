Holger Rudolph

Alt Ruppin Etwa 50 Zuhörer genossen am Samstagnachmittag das Adventskonzert des Märkischen Jugendchores in der Alt Ruppiner Pfarrkirche St. Nikolai.

Chorleiterin Ulrike Schubach hatte ein in Inhalt und Form vielfältiges Konzert zur Vorweihnachtszeit zusammengestellt. Ein dem Läuten von Kirchenglocken nachempfundenes gesungenes Dingdong mündete zu Beginn des Konzerts in "Alle Jahre wieder". Es zählt zu den weltweit bekanntesten Weihnachtsliedern.

Traditionelles Liedgut

Auch "Auf dem Berge, da wehet der Wind" und "Es ist für uns eine Zeit angekommen" gehören zum traditionellen Liedgut der Weihnachtszeit. In einer modernen Version bot der Chor eine gelungene Verschmelzung der Stücke "O Tannenbaum" und "O du Fröhliche" an.

Angereichert war der Nachmittag mit Gedichten zum Weihnachtsfest, rezitiert von Sängerinnen und Sängern des Ensembles. Dabei wurde auf so unterschiedliche Autoren wie den unvergessenen Komiker Heinz Erhardt und den Romancier Theodor Fontane zurückgegriffen.

Das auf einen mittelalterlichen Choral zurückführbare Lied "Joseph, lieber Joseph" bot das junge Ensemble in einem frischen, schwungvollen, fast schon mitreißenden Arrangement dar.

Die Zuhörer spendeten dem Chor immer wieder sehr viel Beifall. Die jungen Sänger und ihre Chorleiterin haben ihn sich verdient. Denn auch schwierige Passagen wurden durch das seit Jahrzehnten für seine gleichbleibend hohe Qualität bekannte Ensemble wieder einmal ausgezeichnet intoniert.

Bei alledem war den Jugendlichen anzumerken, dass sie gern und mit Spaß in diesem Ensemble singen. Sie verströmten gute Laune, die sich an diesem Samstag vor dem zweiten Advent auch auf das zuhörende und genießende Publikum übertragen durfte.

Weitere Auftritte

Für den Chor ist gerade jetzt Hochsaison. Am gestrigen Sonntag beteiligte er sich auch an der großen Chorgala in Neuruppin. Am nächsten Freitag singt das Ensemble in den Ruppiner Klinken. Am Montag, 16. Dezember, ist der Chor dann beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Aula des Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasiums zu erleben. Und am Sonntag, 22. Dezember, wirken die Sängerinnen und Sänger bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der Neuruppiner Pfarrkirche mit.