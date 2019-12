Mathias Puddig

Berlin (NBR) Die Kielerin Serpil Midyatli hat eine rasante Karriere hinter sich. Erst im Frühjahr wurde sie SPD-Landeschefin in Schleswig-Holstein, nun ist sie zudem Vize-Vorsitzende der Bundes-SPD. Im Interview zieht sie ein Fazit des Parteitags.

Frau Midyatli, Alexander Dobrindt von der CSU hat als Reaktion auf den Parteitag vor einem Linksruck der SPD gewarnt. Ist die SPD wirklich nach links gerückt? Und ist das ein Grund für eine Warnung?

Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war Alexander Dobrindt noch Mitglied der CSU. Wir sind die SPD und wir machen unsere Inhalte selbst.

Welche Inhalte waren auf dem Parteitag für Sie besonders wichtig?

Einer der wichtigsten Punkte war das Konzept für einen neuen Sozialstaat. Das ist ein gutes Papier. Es geht darum, wie wir uns die Gesellschaft der Zukunft vorstellen. Darum, dass Arbeitnehmerrechte nicht auf der Strecke bleiben. Die Menschen wollen zurecht von uns wissen, was unsere Ideen dazu sind. Und wir haben mit dem neuen Kindergeld, mit der Kindergrundsicherung, mit der Klärung zu Hartz IVrichtig gute Ideen geliefert. Die Aufgabe der SPD war es ja nie, Angst vor Veränderung zu haben. Die Sozialdemokratie tritt an, um Dinge zu verändern. Und genau so einen Geist hatten wir beim Parteitag.

Wie lange hält dieser Geist an? Wurden viele Konflikte durch Kompromisse nicht einfach nur verschoben?

Nein, wir haben solidarisch miteinander geklärt, wie wir die SPD wieder nach vorne bringen können. Und das haben Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gemacht. Wir brauchen doch alle, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. Unsere Ministerinnen und Minister sind unglaublich fleißig. Und jetzt haben wir einen neuen Parteivorstand dazubekommen. Wir regieren gut und müssen zugleich schauen, wie es nach der großen Koalition weitergeht.

Sie wären also ganz glücklich, wenn die Koalition bis 2021 weitermacht?

Was heißt schon glücklich? Es ist vernünftig! Ich war ja gegen die Groko. Es gab aber eine demokratische Entscheidung in der SPD, und die ist zu respektieren. Wir werden jetzt sehr genau schauen, was wir noch erreichen können. Mit der Grundrente haben wir ja gezeigt, dass noch etwas geht. Und in diesem Sinne werden wir mit dem Koalitionspartner verhandeln.

Saskia Esken hat versprochen, dass die SPD in einem Jahr bei 30 Prozent liegt. Wie erreichen Sie das?

Mit viel Arbeit, Zuversicht und Vertrauen zu uns selbst. Wir wollen die Menschen von dem überzeugen, was wir hier beim Parteitag beschlossen haben. Und in den Ländern, in denen die SPD regiert, können wir ja schon einmal ein paar Dinge umsetzen und zeigen, dass es funktioniert.

Sie sind recht überraschend Parteivize geworden, viele kennen Sie noch nicht. Welche Bereiche bearbeiten Sie im neuen Vorstand?

Eine richtige Aufgabenteilung haben wir noch nicht. Das Team ist ja noch neu. Meine Herzensthemen sind Familienpolitik, Gleichstellung und queere Politik, aber auch Migration und Flucht.Diese Themen haben alle etwas gemeinsam: Sie stehen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Sie stammen wie Ralf Stegner, der nicht mehr in die Parteispitze gewählt wurde, aus Schleswig-Holstein. Tut Ihnen leid, wie er nun verabschiedet wurde?

Ich habe das so nicht erwartet. Stegner war viel unterwegs und überall in der Partei präsent. Er hat eine progressive und starke Stimme für Gerechtigkeit erhoben. Ralf Stegner hat sehr viel für die SPD geleistet.