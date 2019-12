Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Stille Nacht und besinnlicher Advent? Von wegen – die Vorweihnachtszeit kann auch anders. Der Beweis ist das mittlerweile schon zur Tradition gewordene Weihnachtskonzert der Stadtwerke im Paulikloster. Dort hieß es dieses Mal wieder: gute Laune auf und vor der Bühne. Dafür sorgten mit unbändiger Spielfreude die Vollblutmusiker von "Boppin’ B" und die Partyband "RadioNation" mit ihrem Party-Cover-Rock der letzten 30 Jahre. "Boppin’ B" , ihre Wurzeln liegen im Rock ’n’ Roll der 1950er-Jahre, machten den Anfang. Die fünf Männer legten sich von der ersten Sekunde an ins Zeug. Ihre ungekünstelt wirkende gute Laune übertrug sich sehr schnell auf das Publikum. Kein Wunder, bei der Erfahrung von mehr als 5000 Konzerten. Die Musiker sind seit über 30 Jahren im Geschäft. Von Müdigkeit keine Spur, ständig wurde auf der Bühne herumgewuselt. Da stand Kontrabassist Didi Beck schon mal auf seinem Instrument, während er gleichzeitig spielte. Gitarrist Golo Sturm kletterte auf die Schlagzeugtrommel, um von dort aus in die Saiten zu greifen. Sänger Michi Bock versohlte dem bäuchlings auf seinem Bass liegenden Didi Beck den Hintern. Ihre Musik ist der Rock’n’Roll und Rockabilly der 50er Jahre, ergänzt und gewürzt mit Elementen aus Ska, Swing, Punk und Pop. Ihr Motto: "Have a good time". "Boppin’ B" kann aber ganz anders. Mit dem Hit von Sasha "We can leave the world behind…" halfen sie die hektische Vorweihnachtszeit ein wenig hinter sich zu lassen. Nach der Umbaupause ging die Party weiter. Nur die Zeit wurde um 30 Jahre vorgestellt. Es ging in die 90er Jahre mit der Band RadioNation. Sie sorgten mit ihren Party-Cover-Rock dafür, dass die gute Laune unter den Besuchern erhalten blieb.