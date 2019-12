Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Theater des Lachens und das Kleist Forum setzen die erfolgreiche Reihe ihrer Weihnachtsproduktionen fort.

König Ludwig der Hungrige leidet. Er sei leer, ruft er seinen Untertanen entgegen, und verdiene es, gefüllt zu werden! Gerade träumt er von Rebhühnern, am besten in Rotweinsauce und mit Klößen als Beilage. Dem gestiefelten Kater (nein, keine Katze, ein Kater!) liefert er, ohne es zu wissen, damit die perfekte Vorlage, um sich in sein königliches Herz zu schnurren. Der gewiefte Jäger nämlich kann es liefern, das wilde Federvieh, das die Berliner Regisseurin Susi Claus in ihrer Adaption des Grimm´schen Märchens kurzerhand als Staubwedel über die Bühne puscheln lässt. Und bahnt so seinem Herrn, dem armen Müllersburschen Hans, ganz nebenbei den Weg ins Schloss und an die Seite der schönen Prinzessin Franziska. Sollte am Ende also doch das Tier, dem Hans aus Frust gerade noch das Fell über die Ohren ziehen wollte, der Hauptgewinn bei der wahrhaft ungerechten Verteilung des väterlichen Erbes gewesen sein?

Die Geschichte, mit der das Frankfurter Kleist Forum und das Theater des Lachens in diesem Jahr die erfolgreiche Reihe ihrer Weihnachtsproduktionen fortsetzt, ist ein Märchenklassiker. Einer, in dem sich Schönstes einlöst: Der jüngste dreier Brüder, der von allen offenbar das schlechteste Los gezogen hat, darf sich am Ende die Krone aufsetzen – und gewinnt noch dazu die Hand einer schönen Frau.

In knapp einer Stunde und mit vielen verschiedenen Puppen erzählt Björn Langhans davon: Mal führt er sie am Stab, mal an Fäden, mal mit der Hand – und manchmal schlüpft er mit seinem ganzen Körper in die Rolle seiner Protagonisten. Die sind auf mehreren Ebenen unterwegs: Im Vordergrund wird ein langer schwarzer Kasten zur Bühne, aus der immer wieder die erstaunlichsten Objekte gezaubert werden, im Hintergrund eine mit Stoff bespannte Wand, über der Langhans Luftballons tanzen lässt, die mit etwas künstlichem Schilf aber auch zum Badesee wird oder zum Auftrittsort des bösen Zauberers.

Die Puppenbühne als magischer, komischer und poetischer Ort: Das löst Susi Claus in ihrer Inszenierung bestens ein. Immer wieder tanzen Lichter an den Wänden, erklingen märchenhafte Spieluhrmelodien. Der König und seine Tochter fahren in einem mit Lampen bestückten Schiff über den See, ein riesiger Luftballon wird mit einem grauen Schwanz zum Elefanten, eine goldfarbene Vase zum Thron.

Viele schöne Szenen ergeben sich so, die Langhans Raum lassen zum gewohnt souveränen Spiel, sich aber dennoch nicht recht zu einem Ganzen fügen. Gut möglich, dass der Inszenierung, für die es vom Premierenpublikum am Sonnabendnachmittag anhaltenden Applaus gab, dafür einfach noch ein paar Durchläufe fehlen. In der kommenden Woche gibt es dazu reichlich Gelegenheit.

Vorstellungen: 9.-13.12., 10 Uhr, Kleist Forum, Frankfurt (Oder), Kartentel. 0335 4010120