Franziska Schober

Brandenburg an der Havel "In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Leckerei", sind die fröhlich singenden Kinderstimmen am Samstagvormittag in der Sankt Annen Galerie zu hören. Die Schüler der Klingenbergschule haben gerade erfahren, dass sie ihre Weihnachtswette gewonnen haben – erneut. 50 kleine und große rote Weihnachtsmänner sind auch in diesem Jahr zusammen gekommen, um mit dem Weihnachtsklassiker "Jingle Bells" die Kunden des Rewe Marktes zum Mitsingen zu animieren. Und das hat so hervorragend geklappt, dass sich Rewe Leiterin Stefanie Voigt nach der Einlösung der Wette noch eine Zugabe wünscht, bevor für die kleinen Weihnachtshelfer Schokolade und Präsente verteilt wurden. Die Schule erhält für die gewonnene Wette einen 500 Euro Gutschein, der nun dankend für die bevorstehende Digitalisierung des Veranstaltungs- und Vertretungsplans im Schulfoyer seinen Einsatz findet. Ob nun auch im nächsten Jahr wieder viele rote Mützen ihren Weg ins Center finden – darum muss erst noch gewettet werden. Text/Foto: Schober