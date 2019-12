Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Geld geraubt: Ein Familienmitglied eines Restaurant-Inhabers betrat nach bisherigen Erkenntnissen gegen halb zehn am Samstagabend das Restaurant in Dallgow-Döberitz, ging hinter die Bar und nahm dort einen Umschlag mit Geld an sich. Der Beschuldigte verlangte außerdem von einem Angestellten, ihm sein Kellnerportemonnaie auszuhändigen. Dieser verweigerte das und wurde daraufhin geschubst, wobei er sich leicht verletzte. Der Täter flüchtete. Gäste kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden. Noch in der Nacht konnte der Beschuldigte in einem Berliner Lokal vorläufig festgenommen werden. Hier war es aufgrund des Gelddiebstahls zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem weiteren Familienmitglied gekommen.