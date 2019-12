BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein Mann klaute am Freitagnachmittag im "Penny" Einkaufsmarkt mehrere Artikel und wurde im Anschluss gegenüber einer Mitarbeiterin des Marktes gewalttätig. Sie hatte zuvor beobachtet, wie der Mann Waren in seine Jackentasche steckte. Als er den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, sprach sie ihn an und hielt ihn fest. Der Täter riss sich jedoch los und schlug nach der Mitarbeiterin, die infolge leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt wurde.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Tismarstraße. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Er wird als männlich, ca. 1,80-1,85 Meter groß, Ende 20 bis Anfang 30 mit normaler bis schlanker Statur beschrieben. Außerdem sprach er deutsch, trug eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Hose sowie weiße Kabelkopfhörer.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Tel.: 033811-560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.