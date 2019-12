Bert Körber

Schöneiche Nun ist es also passiert: Nach 17 siegreichen Partien in der heimischen Lehrer-Paul-Bester-Halle unterlag die Mannschaft von Trainer Jürgen Treppner am Sonnabend dem Tabellendritten aus der Landeshauptstadt nach einer Satzführung am Ende doch recht deutlich (25:16, 25:27, 22:25, 14:25). Die bis dahin letzte Heimniederlage hatten die Randberliner am 25. November 2017 gegen die TSG Neustrelitz kassiert.

Diese beeindruckende Serie ist jetzt zu Ende. Dabei wäre dies durchaus zu verhindern gewesen, wenn die Gastgeber die sich ihnen mehrfach bietenden Chancen konsequenter genutzt hätten. Somit aber verbleiben sie auf dem vierten Tabellenrang, haben sich mit nun schon neun Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter aus Neustrelitz wohl aus dem Titelrennen verabschiedet.

Das Derby, zugleich das letzte Spiel der Hinrunde in Liga 3, stand nicht nur wegen der brisanten Tabellenkonstellation unter besonderen Vorzeichen. Denn die Potsdamer haben mit Lucas Grofe, Lennart Salabarria, Daniel Hähnert und Richard Dalbock gleich vier Akteure in ihren Reihen, die teilweise lange Jahre das Schöneicher Trikot trugen und nun einen nicht unerheblichen Anteil am bisherigen Erfolg der Gäste in dieser Saison haben.

Treppner musste auf den routinierten Zuspieler Marcus Steck sowie auf Mittelblocker Erik Stegen verzichten, was sich im Laufe der Partie denn auch nachteilig auswirken sollte. Zu Beginn agierten die Gastgeber aber sehr fokussiert und ließen dem Gegner im ersten Satz kaum Luft zum Atmen.

Gäste legen Nervosität ab

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild jedoch, legten die Gäste ihre anfängliche Nervosität zusehends ab und gingen mit 14:10 in Führung. Der TSGL-Trainer reagierte, brachte Ole Irrmisch aus der Schöneicher Regionalliga-Mannschaft – der nach Spielende von Gäste-Trainer Florian Grüschow sogar zum wertvollsten Spieler (MVP) seiner Mannschaft ernannt wurde – für Tobias Horst im Zuspiel und den jungen Charlie Peters für Kevin Meusel auf der Diagonalposition. Beide führten sich gut ein, und tatsächlich gelang es den Einheimischen danach, das Heft des Handelns wieder mehr in die Hand zu bekommen.

Drei Satzbälle vergeben

Beim Stand von 24:21 hatten sie drei Satzbälle zur 2:0-Führung, die ihnen zumindest schon mal einen Punkt beschert hätte. Aber tatsächlich gelang es den Gästen, begünstigt durch zwei klare Fehlentscheidungen der beiden Schiedsrichterinnen, noch zum 1:1 auszugleichen.

Auch im dritten Satz war es lange ein offener Schlagabtausch. Die Schöneicher führten zu Beginn der Crunchtime noch mit zwei Punkten (22:20), aber danach gelang ihnen kein einziger Punkt mehr. Damit war ihre Gegenwehr dann endgültig gebrochen, denn den vierten Satz beherrschten die Potsdamer fast nach Belieben. Ausgelassen feierten sie anschließend mit ihren mitgereisten Fans diesen besonderen Sieg.

Für die TSGL gilt es, die Enttäuschung so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen, denn bereits am kommenden Sonnabend steht das nächste Heimspiel an. Zum Auftakt der Rückrunde empfangen die Randberliner den Tabellensiebten Kieler TV II, wollen mit den Zuschauern unbedingt einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern – und vielleicht ja auch eine neue Erfolgsserie starten ...

TSGL Schöneiche: Maximilian Fromm (C), Tobias Horst, Ole Irrmisch (MVP), Kevin Meusel, Charlie Peters, Darryl Ruf, Tim Rüterhenke, Wito Krüger, Dustin Ruf, Sebastian Grösch, Erik Witt, Tomek Groß, Justus Bauwens, Pascal Haase