Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt mischt in der Regionalliga Mitteldeutschland weiter munter im Kampf um die Medaillenvergabe an der Tabellenspitze mit. Mit 18:12 konnte die Kampfgemeinschaft beim Tabellenletzten RVE Lugau gewinnen. Zwar steht der AV Germania Markneukirchen als bislang ungeschlagener Tabellenführer bereits als alter und neuer Staffelsieger fest, doch dahinter folgen mit der WKG Pausa/Plauen, dem RV Thalheim und den Oderstädtern gleich drei Teams nahezu gleichauf.

Gäste siegen in sieben Duellen

In Lugau gewannen die Frankfurt/Eisenhüttenstädter sieben der zehn Duelle, die Gastgeber holten aus drei vorzeitigen Siegen zwölf Zähler. Dagegen mühte sich die KG-Mannschaft um Trainer Heiko Riedel redlich, denn strichen Daniel Geist (130 kg/FR), Mohammad Damankhosk (80 kg/GR), Steve Brylla (75 kg/FR) und Brian Tewes, der einmal mehr im ungewohnten Freistil-Limit bis 71 kg kämpfte, mit Punktsiegen zusammen sechs Mannschaftspunkte ein. Doch Erik Weiß (75 kg/GR), Noorolla Ahmadi (61 kg/FR) und der zuletzt immer stärker auftretende Tien Ho (66 kg/GR) packten ebenfalls vorzeitige Siege auf das Mannschaftskonto zum 18:12-Gesamtsieg der Kampfgemeinschaft von der Oder, die damit weiterhin in Lauerposition liegt und sogar noch Platz 2 erreichen kann.

Im Restprogramm der Saison empfängt die KG am kommenden Sonnabend den RSK Gelenau in eigener Halle und muss am letzten Kampftag (21.12.) nach Luckenwalde reisen.

"Unser Saisonziel hat das Team längst erreicht, wir wollten im vorderen Mittelfeld mitkämpfen. Jetzt geht es gar um eine Medaille", ist Trainer Marc Wentzke schon jetzt stolz auf das Erreichte, wobei die Kampfgemeinschaft an den letzten beiden Kampftagen noch einmal alles in die Waagschale werfen will.