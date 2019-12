MOZ

Hohen Neuendorf Nicole hat sich auf Anraten ihres Freundes beworben. Sie ist 20 Jahre jung und kommt aus Hohen Neuendorf. "Ich habe polnische Wurzeln, da meine Mama in Polen geboren wurde. Mein Papa ist Deutscher." Derzeit studiert sie "Film und Motion Design" und arbeitet nebenbei in einer karitativen Einrichtung. "In meiner Freizeit model ich gerne, spiele Klavier, zeichne oder gehe ins Fitnessstudio." Reisen gehört zu ihren größten Leidenschaften. So hatte sie bereits die Möglichkeit, ein halbes Jahr lang Australien zu erkunden. "Meine Freunde", schreibt sie, "würden mich in drei Worten als ehrgeizig, liebevoll und tollpatschig beschreiben."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2020 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!