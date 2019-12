Erhard Herrmann

Mötzow Sie spielen tatsächlich eine (aus)tragende Rolle: Frühmorgens sorgen die Zusteller der BRAWO dafür, egal ob hochsommerlich warm oder im Winter bitterkalt ist, dass die Leser pünktlich ihre BRAWO im Briefkasten haben. Als Dankeschön für den Einsatz waren die Austräger aus den Gebieten Stadt Brandenburg und Bad Belzig am zweiten Advent zu einer vorweihnachtlichen Kaffeetafel eingeladen. Rund 140 Zusteller sind der Einladung auf das Domstiftsgut in Mötzow gefolgt.

Vertriebsleiter Udo Gärtner merkte an, dass ein Medienprodukt zuzustellen viel mehr ist, als eine Zeitung in einen Briefkasten zu stecken. Man müsse sich an viele Vorgaben halten. "Ein Kompliment deshalb an Sie alle für eine tolle Arbeit. Woche für Woche, bei Wind und Wetter. Sie gehören zum Kostbarsten, was unser Verlagshaus zu bieten hat", drückte Udo Gärtner seine Wertschätzung für die Arbeit der Zusteller aus, die zum großen Teil schon seit vielen Jahren dem Verlag die Treue halten.

Für die Zeitungszusteller selbst war die Weihnachtsfeuer eine tolle Gelegenheit, sich einmal untereinander auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und natürlich gab es für alle dann auch ein kleines Nikolausgeschenk: Neben Plätzchen und einer Sammeltasse freuten sich die meisten wohl über den warmen Schlauchschal- passend für die kommenden Wintermonate.