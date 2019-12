Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) Ein maskierter Mann hat am Sonntag gegen 12.20 Uhr die SB-Tankstelle in der Berliner Chaussee gegenüber des Spitzkrug Multi Center (SMC) überfallen. "Er hatte eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans an, ist 1,75 Meter groß und zirka 50 Jahre alt", informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Der Unbekannte bedrohte die Kassiererin demnach mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und erbeutete eine unbekannte Menge an Bargeld. Anschließend flüchtete er. Die Kriminalpolizei wertet derzeit die Spuren des Raubüberfalls aus.