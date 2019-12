Dirk Nierhaus

Teschendorf (MOZ) Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 12 Uhr auf der B 96 schwer verunglückt. Der Mann kam zwischen dem Abzweig Grüneberg und Teschendorf mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er war offenbar zu schnell unterwegs. Der Mann, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die B 96 war wegen der Aufräumarbeiten bis etwa 13 Uhr gesperrt.