BRAWO

Kirchmöser "Das ist eine tolle Entwicklung zum Jahresende", freut sich Ramona Selke vom SPD-Ortsverein Kirchmöser/Plaue und reagiert damit auf die beginnende Reparatur der Gehwege in Kirchmöser Dorf, namentlich in der Paul-Röstel-Straße. Die alten Gehwegplatten seien eine Unfallstelle gewesen, bestätigt Ortsvorsteher Carsten Eichmüller (SPD). Vor allem für Eltern mit Kinderwagen und ältere BürgerInnen mit Rollatoren waren sie eine Zumutung. "Aus diesem Grund haben wir die Instandsetzung der Gehwege in unser Programm zur Kommunalwahl aufgenommen", so Eichmüller. "Es ging uns um konkret abrechenbare Ziele, die auch vor Ort ankommen. Nach der erstmaligen Öffnung der Wusterau können wir mit den Gehwegen nun ein neues Projekt abrechnen und damit ein weiteres Wahlversprechen erfüllen. Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung unsere Forderung umsetzt."