Jürgen Rammelt

Rheinsberg Manchmal war richtiger Andrang im evangelischen Gemeindehaus in Rheinsberg. Dort fand am Sonnabend und Sonntag aus Anlass des Weihnachtsmarktes ein Handarbeits- und Trödelmarkt statt. Vor allem, wenn der Regen zunahm, nutzten die Besucher die Gelegenheit, unter dem Dach des Gebäudes ein trockenes Plätzchen zu finden.

Angeboten wurden an mehreren Tischen Sachen, die von einem Handwerksarbeitskreis von Frauen in deren Freizeit angefertigt wurden. Zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe gehören Sylvia Leichsenring und Heidrun Lönnig, die auch an den beiden Tagen im Gemeindehaus die Stellung hielten und als Verkäuferinnen agierten. Wie Sylvia Leichsenring erklärte, gründete sich der Handarbeitskreis, um den in Rheinsberg gestrandeten Flüchtlingen zu helfen. "Mit unseren selbst hergestellten Sachen konnten wir die Familien unterstützen." Doch jetzt, da die meisten der Flüchtlinge nicht mehr in Rheinsberg sind, oder auch kein Interesse mehr besteht, würde die Hilfe nicht mehr im Vordergrund stehen.

Trotzdem treffen sich die Frauen noch jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus, um zu stricken, zu nähen, zu häkeln oder zu filzen. "Wer Lust hat, in der Gemeinschaft mitzumachen, ist jederzeit willkommen", erklären die beiden Seniorinnen.

Was den sonstigen Trödel betraf, der auf den Tischen auf Interessenten wartete, handelte es sich um ein buntes Sammelsurium von Dingen, die von den früheren Besitzern nicht mehr benötigt wurden. So konnte der eine oder andere Besucher des Basars ein Schnäppchen machen, indem er für einen schmalen Taler etwas kaufen konnte, was er gerade suchte.