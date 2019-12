BRAWO

Lehnin Elektroautos können jetzt auch in Lehnin mit Energie der Energie Mark Brandenburg (EMB) Gas geben: Gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Brückner nahm EMB-Geschäftsführer Dr. Jens Horn heute eine entsprechende Elektro-Ladesäule in Betrieb. Auf dem Parkplatz neben der Kurfürstenstraße in Lehnin stehen ab sofort zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt für Elektromobile zur Verfügung.

EMB-Geschäftsführer Dr. Jens Horn: "Neben unseren Angeboten zu Erdgas als Kraftstoff setzen wir auch auf Elektromobilität als Teil einer umweltschonenden Verkehrswende – immer in enger Abstimmung mit den Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen Kommune. Um wirklich eine annähernd kohlendioxid-freie Elektro-Mobilität zu ermöglichen, liefern wir über unsere Ladestationen ausschließlich Strom aus 100 Prozent Wasserkraft. Die öffentlichen Elektro-Ladesäulen bedeuten für Einwohner und Besucher die Sicherheit, elektrisch immer mobil sein zu können."

Mit den E-LadeSäulen bestreite die EMB seit einigen Jahren ein neues Geschäftsfeld. "E-Mobilität wird in Zukunft nicht die einzige Art sein, ein Fahrzeug fortzubewegen, aber sicher eine wichtige Antriebsquelle. Auch Wasserstoff als Brennstoff wird zunehmend an Bedeutung gewinnen", ist sich Jens Horn sicher.

Uwe Brückner fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir in Lehnin mit diesem Angebot mitten im Zentrum und an einem touristischen Brennpunkt der Gemeinde einen Anreiz für emissionsarme und leise Fahrzeuge geben können. Wir sind neuen Innovationen gegenüber stets sehr aufgeschlossen. Die Elektro-Ladesäule ist ein weiterer Beitrag der Gemeinde für den Klimaschutz. Wir engagieren uns bereits u. a. bei der energetischen Sanierung von Kitas und Schulen, der Umstellung auf LED in Straßenlaternen und der Nutzung von erneuerbaren Energien bei Neubauten. Fast das Doppelte des Jahresverbrauches unserer Gemeinde in Kloster Lehnin wird durch erneuerbare Energie produziert."

Zu beachten gilt nun künftig: die beiden E-Säule-Parkplätze sind ausschließlich für Elektrofahrzeuge reserviert, die sich im Ladezustand befinden.