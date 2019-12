red

Brück Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg besuchte die Stadt Brück für einen Wahlkreistag. An der Grundschule übergab sie einen Klassensatz Calliope Mini und unterrichtete die erste Stunde selbst. Möglich wurde die Spende durch die engagierte Schulsozialarbeiterin Katja Grapow, welche im Wahlkreisbüro der Abgeordneten angefragt hatte, ob auch ihren Schülern das Lernen mit dem vielseitigen Minicomputer ermöglicht werden könnte.

Es war bereits der 10. Calliope Klassensatz, den Anke Domscheit-Berg in ihren Wahlkreisen privat spendete. Die 20 Kinder, Viert- und Fünftklässler, waren sichtlich begeistert. Ihre Sozialarbeiterin hatte selbst schon Erfahrungen mit dem Programmieren der Calliope Mini-Computer gesammelt, so dass ein Schnellstart mit den Kindern möglich ist. Am Ende wurde noch ein blinkendes Weihnachtslicht am Whiteboard von Katja Grapow programmiert. "Ein paar Kinder haben jetzt wohl einen neuen Weihnachtswunsch", so die Bundestagsabgeordnete. "Als Einstieg in das Programmieren ist der Calliope wirklich großartig, denn er weckt Neugier und Mitmachlust bei den Kindern und ist niedrigschwellig zu erlernen." Weitere Schulen oder Bildungsstätten können sich für einen Klassensatz Calliope Mini im Wahlkreisbüro melden: Wahlkreisbüro Bad Belzig, Anke Domscheit-Berg, MdB, Fraktion DIE LINKE. Im Deutschen Bundestag, Telefonnummer 03381/211789, E-Mail: anke.domscheit-berg.ma04@bundestag.de.