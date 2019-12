MOZ

Petersdorf (MOZ) Ein Mann (33) hat in der Nacht zu Sonntag für Ärger in einem Vereinsheim in Petersdorf gesorgt. Es kam zu Streit, in dessen Folge der Mann einer Feier verwiesen wurde. Er ging zunächst und kam später mit einem 53-Jährigen zurück.

Mit einer Eisenstange und einem Mülleimer attackierte er Gäste, wobei er eine Frau (23) leicht verletzte. Alarmierte Polizisten stoppten den Wüterich. Sie führten einen Alkoholtest bei ihm durch: 2,4 Promille. Da Zeugen gesehen hatten, wie der Mann Auto gefahren war, muss er sich nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.