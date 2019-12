BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizei bittet um Mithilfe im Falle eines Pkw-POLO-Fahrers, der einen Fußgänger anfuhr und unvermittelt flüchtete.

Der Unfallentsprechende Unfall dazu ereignete sich am Dienstag, 26. November, zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr in der Brandenburger Sankt-Annen-Straße. Der Passant besuchte zuvor den Brandenburger Weihnachtsmarkt und verließ diesen, über die Sankt Annen-Straße, in Richtung Abtstraße. Auf Höhe der Neustädtischen Heidestraße beabsichtigte der Mann, die Sankt-Annen-Straße zu überqueren. Hierbei wurde dieser von einem VW Polo angefahren und kam zu Boden. Das Fahrzeug setzte seinen Weg unvermittelt fort. Der Geschädigte verletzte sich dabei leicht an seinem rechten Fuß. In welche Richtung das Fahrzeug weiterfuhr, bzw. aus welcher Richtung das Fahrzeug gekommen ist, ist Gegenstand der gegenwärtigen Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die m relevanten Zeitraum in der Brandenburger Sankt-Annen-Straße auf Höhe der Neustädtischen Heidestraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter03381/560-0 zu richten.