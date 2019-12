Manuela Bohm

Milow (MOZ) "Wir jagen Funklöcher" rief die Telekom ab 20. August 2019 Kommunen auf, ihre Funklöcher zu melden und sich mit einem klaren Versorgungswunsch zu bewerben. Neben der Gemeinde Milower Land taten dies auch 538 Kommunen deutschlandweit. Insgesamt 50 Kommunen werden ermittelt, die mit dem LTE-Standard versorgt werden - bekannt sind schon 18, darunter das Milower Land.

"Wir haben uns beworben und das Ergebnis zeigt, dass es sich lohnt auch bei solchen Wettbewerben mitzumachen", berichtet Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land. Ein Mast mit zugehöriger Technik soll in Milow aufgestellt werden, um die Funkabdeckung innerorts zu verbessern. "Wir hoffen, dass auch Bützer davon profitiert". Im Presseschreiben der Telekom heißt es, dass noch der letzte formale Schritt fehle: "die Unterschrift unter dem Mietvertrag für das Grundstück, auf dem der zukünftige Mobilfunkstandort stehen soll." Unter den zahlreichen Kommunen, die sich zwischen August und 30. November bewarben, waren auch zwei Gemeinden aus dem Amtsbereich Nennhausen. "Ein echtes LTE-Funklock finden wir in Mützlitz, in der Gemeinde Nennhausen und in Kieck, Gemeinde Märkisch Luch", informiert Ilka Lenke zu den Bewerbungen aus ihren Bereichen. Dort gebe es keinen mobilen Empfang, der auch Auswirkungen auf die ortsansässigen Betriebe habe, so die Amtsdirketorin weiter. Informationen, ob auch diese Funklöcher der Vergangenheit angehören werden, hat das Amt bisher noch nicht erhalten.

Normalerweise kommt der Netzbetreiber auf eine Kommune zu und meldet seinen Ausbauwunsch an. Mit "Wir jagen Funklöcher" hat das Telekommunikationsunternehmen die Vorgehensweise umgekehrt - die Kommunen zeigten ihren Versorgungswunsch an. "Wir haben sehr viel Begeisterung und Engagement der Bewerber-Kommunen gespürt. Wir haben ein Interesse und die Kommunen haben ein Interesse – und das Ergebnis ist: ein Funkloch weniger. Es zeigt sich, dass es sich lohnt, neue Wege zu gehen. Pragmatismus zahlt sich aus. Jetzt ist es an uns, die Gewinner zu küren und dort schnellst möglich LTE in Betrieb zu nehmen", freut sich Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland.

Die ersten Kommunen werden voraussichtlich schon im 1. Quartal 2020 einen LTE-Mobilfunkmast der Telekom erhalten, heißt es ferner in der Erklärung der Telekom. Bis Ende 2020 sollen alle 50 Funklöcher geschlossen sein.