BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu einem Streit mit gefährlicher Körperverletzung kam es Sonntagnacht in der Friedrich-Grasow-Straße zwischen einer 40-jährigen Brandenburgerin und ihrem 47-jährigen Bekannten.

Beide gerieten aus bisher ungeklärter Ursache, aber unter erheblichem Alkoholeinfluss, aneinander. Dabei eskalierte der Streit so sehr, dass der Mann seiner Gastgeberin mehrfach ins Gesicht schlug. Sie wollte sich wohlmöglich dagegen wehren, griff nach einem Küchenmesser und stach nach dem Mann. Dabei traf sie den Mann in den Unterbauch, was eine Stichwunde nach sich zog, die zunächst von Rettungskräften, später dann in einem Krankenhaus behandelt wurden. Obwohl der Verletzte stationär aufgenommen wurde, waren seine Verletzungen nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich.

Auch wurde die 40-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Schläge ihres Gastes erlitt sie ebenfalls zu behandelnde Kopfverletzungen. Beide Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Während der Mann den Atemalkoholtest ablehnte und stattdessen Polizisten und Rettungskräfte aufs massivste beleidigte und bedrohte, erreichte die verletzte Frau einen Atemalkoholwert von über 2,6 Promille. Es wurden Blutproben angeordnet, mehrere Strafanzeigen aufgenommen und das Küchenmesser sichergestellt.