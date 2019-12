Martin Terstegge\BRAWO

Berlin Bei der Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 kassierten die Handballer des SV 63 Brandenburg-West eine 26:30-Niederlage. Über das Ergebnis war Trainer Sven Schößler natürlich nicht erfreut, registrierte aber die Steigerung seiner Mannschaft gegenüber dem Tegel-Spiel. "Ich bin ja kein Freund von Schiedsrichterbashing, aber die pfiffen nicht für uns. Zum Beispiel sah Philip Kryszon glatt Rot für eine Aktion, bei der der Berliner auch theatralisch fiel. Doch als meinem Sohn in den Wurfarm gegriffen wurde, gab es lediglich Zwei-Minuten. Die Regelauslegung war meistens gegen uns, das hat mit gestört. Und wie man in dieser Partie Berliner Schiedsrichter nimmt ist mir auch nicht ganz plausibel", ärgerte sich Schößler.

Die Gastgeber erlebten den besseren Start, doch die Gäste fanden recht schnell ihren Rhythmus. Aus einem 3:6 in der 6. Minute wurde bis zur 17. Minute eine 11:10-Führung. Es sollte aber die letzte an diesem Abend gewesen sein. Denn die Brandenburger erwiesen sich auch als besondere "Pechvögel". Immer wieder rauschte der Ball ans Lattenkreuz oder den Pfosten. Nur ein paar Zentimeter tiefer oder links oder rechts und der Ball wäre im Tor gelandet. Da zielten die Blau-Weißen etwas präziser, konnten bis zur Halbzeit ihren Vorsprung auf 18:14 ausbauen. Beide Torhüter, Jurij Benkendorf fing an, wurde dann von Oskar Müller abgelöst, konnten zu diesem Zeitpunkt nicht über sich hinaus wachsen. Erst in der zweiten Hälfte nahm Benekendorf dann auch ein paar "Unhaltbare" aus dem Spiel.

Nach dem Wiederanpfiff bemühten sich die Brandenburger den Anschluss wieder herzustellen. Auf Dauer ließen sie sich aber durch die Entscheidungen der Unparteiischen zermürben. Sie mussten um jeden Treffer kämpfen, während die Hausherren sich auch auf zweifelhafte Siebenmeterentscheidungen verlassen konnten. Sie bekamen sieben Strafwürfe zugesprochen, das West-Team drei. Und jeder wurde verwandelt.

Bis zur 44. Minute blieb es beim Vier-Tore-Rückstand (20:24) der Gäste. Als wenig später Philip Kryszon die schon angesprochen Rote Karte (48.) sah, fiel dann die Waage zugunsten der Berliner. Zehn Minuten vor dem Abpfiff lagen sie mit 27:20 vorn. Dass konnten die West-Akteure nicht mehr aufholen, betrieben lediglich zum Ende hin etwas Ergebniskosmetik, bis zum 26:30-Endstand.

"Wenn wir auswärts bestehen wollen, muss alles 100-prozentig greifen. Das war nicht der Fall, dafür hatten wir auch zu viel Pech. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, nicht so wie in der Vorwoche. Jetzt sind wir am Samstag in der Pflicht. Gegen Lichtenrade müssen wir gewinnen, egal wie. Das wird sicherlich kein schönes Spiel, doch mit den Zuschauern im Rücken müssen und wollen wir gewinnen", gibt sich Trainer Schößler kämpferisch.

Der Gegner am 14. Dezember in der West-Halle ist um 18 Uhr der VfL Lichtenrade, der in eigener Halle überraschend den LHC Cottbus mit 27:22 abfertigte.

SV 63: Benkendorf, Müller, Wybranietz 7/3, M. Schößler 3, Nhantumbo, Heuer, Meysel, Stenzel 1, Habermann 2, Mandler, Fleischer 3, P. Kryszon 3, T, Kryszon 5, Ackermann 2.