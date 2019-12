BRAWO

Treuembrietzen Bad Belziger Revierpolizisten fanden am Freitag in der Nähe eines Forsthauses in der Johanniterstraße einen zuvor vermisst gemeldeten 26-jährigen Mann leblos. Ein Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Auch die Identität wurde noch vor Ort zweifelfrei festgestellt.

Zuvor war der Polizei am Donnerstagnachmittag bekannt, dass der 26-jährige Bewohner eines Treuenbrietzener Gesundheitszentrums, bereits seit dem Mittwochvormittag verschwunden war. Mitbewohner hatten den Mann und sein Fahrrad zuletzt am Mittwochvormittag etwa einen Kilometer hinter dem Treuenbrietzener Krankenhausgelände gesehen. Vor dort an verlor sich die Spur des jungen Mannes.

Durch die Polizei wurden noch am Donnerstag umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. So waren nicht mit Polizeieinsatzkräfte mit Fahrzeugen auf der Suche, sondern es unterstützten neben dem Polizeihubschrauber auch und Mantrailer einer Rettungshundestaffel die Suche. Letztere konnten zwar die Spur des Vermissten aufnehmen, verloren diese jedoch wieder, ohne den Vermissten aufzufinden. Mit Einbruch der Dunkelheit wurden die Suchmaßnahmen dann unterbrochen und am Morgen des Folgetages fortgesetzt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird eine Fremdeinwirkung, die zum Tode des 26-Jährigen führte, ausgeschlossen.