Martin Terstegge\BRAWO

Stendal Das war zähe Fußballkost im Stadion am Hölzchen, was die Zuschauer am Sonntag in der Partie zwischen dem 1. FC Lok Stendal und BSC Süd 05 zu sehen bekamen. Angesichts der Tabellensituation konnte man aber auch nicht viel anderes erwarten. Das war Abstiegskampf pur.

Beide Mannschaften benötigten die drei zu vergebenen Punkte dringend, aber es konnte sich keine leisten mit "Hurra-Fußball" die Initiative zu übernehmen. Dennoch hatten die Brandenburger die erste Chance. In der 7. Minute setzte sich Luca Köhn prima auf der rechten Seite durch, passte auf Ricky Djan-Okai, der aber freistehend den Ball über das Tor drosch. Das hätte die Führung sein müssen. Die Stendaler hatten nach einer Viertelstunde ihre Doppelchance, doch immer wieder kam ein Brandenburger Abwehrbein dazwischen. Je länger die erste Hälfte andauerte, desto mehr nahm die Entschlossenheit im Angriff ab. Es lag nicht am Einsatzwillen, an dem mangelte es bei beiden Teams nicht, doch sie wollten lieber ohne Gegentor in die Halbzeit gehen.

Im zweiten Durchgang wurden die Gastgeber mutiger, drängten auf die Führung. In der 48. Minute ging der Versuch aus 20 Metern vorbei, doch wenig später musste Süd-Schlussmann Toni Neubauer Kopf und Kragen riskieren, den Nachschuss wehrte Hubert Oblizajek ab (50.). In der 56. Minute hatte ein Stendaler eine ähnlich große Chance wie Djan-Okaj in der 6. Minute und scheiterte eben so kläglich. Zehn Minuten später hatte Neubauer Glück, als ein Schuss nur die Lattenoberkante streifte.

Danach konnten sich die Brandenburger aber wieder mehr lösen. In der 66. Minute wurde Necmi Ulucay 30 Meter vor dem Lok-Kasten freigespielt. Er versuchte es mit einem Heber, der aber sein Ziel verfehlte. Kurz darauf brachte Fathi Kücük einen Freistoß in den Strafraum, Oblizajek stieg zum Kopfball hoch, dem aber ein paar Zentimeter fehlten.

Die Zeit verrann, spannende Strafraumszenen gab es danach kaum noch zu verzeichnen. Beide Fan-Lager rechneten wohl schon mit einem torlosen Unentschieden, da unterlief den Gästen in der 80. Minute ein katastrophaler Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Die Einladung zum schnellen Gegenangriff nahmen die Stendaler an, Dennis Neumann schloss sicher ab.

Süd-Trainer Mario Block versuchte mit zwei frischen Kräften von der Bank noch einmal das Spiel seiner Mannschaft zu beleben, doch die Lok-Elf ließ sich diesen knappen Vorsprung nicht mehr nehmen.

Da der Charlottenburger FC Hertha 06 sein Heimspiel gegen Strausberg gewann, rutschten die Nullfünfer nun ans Tabellenende. Dies ist sicherlich deprimierend, da man in den nächsten Wochen daran nichts ändern kann. Doch die Situation ist nach wie vor so, dass die BSC-Elf es noch immer aus eigener Kraft korrigieren kann. Den ersten Nichtabstiegsplatz nehmen die Stendaler ein und der Abstand zu ihnen beträgt nur 3 Punkte.

Die Elf von Trainer Block benötigt neue Kräfte für die Rückrunde, gerade im Angriff täte eine Verstärkung gut. Elf Tore in 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Die Süd-Fans hoffen, dass Mario Block mit seinen guten Kontakten in die Berliner Fußballszene, einige Verstärkungen für sein Team an Land ziehen kann.