Martin Terstegge\BRAWO

Bad Belzig Diese Verbandsligapartie zwischen dem MBSV Belzig und der SG Schöneiche hinterließ viele Fragen bei den Fans wie auch beim Trainer Denis Wandersee. Vor allem die eine: Wie konnte man diese Begegnung nur verlieren?

Gegen das Schlusslicht fand die Defensive keinen Zugriff. Da die Vorderleute sich immer wieder übertölpeln ließen, standen die beiden Torleute auf verlorenem Posten. Michael Schröter wurde von Billy Kamradt Mitte der ersten Hälfte abgelöst, der sich aber auch nicht in die Partie hinein fuchsen konnte. Mit dem Wiederanpfiff begann erneut Schröter, der sich in der zweiten Hälfte enorm steigerte.

Dass ließ sich über seine Teamkollegen leider nicht sagen. Dabei sprach das Momentum eigentlich für sie. Im Lauf der ersten 30 Minuten konnten sie den Rückstand verkürzen und glichen mit dem Pausenpfiff durch den verwandelten Strafwurf von Jonas Galle zum 15:15 aus. "Bei besserer Chancenverwertung hätten wir zur Pause mit 20:15 führen müssen", kritisierte Trainer Wandersee.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es zäh, die Zuschauer sahen einen engen Spielverlauf. Erst in der 44. Minute bejubelten sie den ersten Drei-Tore-Vorsprung (24:21) ihres Teams. Der hatte auch noch bis zur 53. Minute bestanden, als Hannes Richter zum 28:25 traf.

Es trat aber keine Beruhigung im Spiel ein. Die Bad Belziger schlossen weiterhin jeden Angriff schnell ab, so als ob sie eine großen Rückstand aufholen müssten. Die Gäste, die nicht die spielerische Klasse des MBSV-Teams besaßen, nahmen die Einladung aber gern an, kamen über ihre Kreisspieler immer wieder zum Torabschluss.

Dreieinhalb Minuten vor dem Abpfiff traf Galle per Siebenmeter zum 29:28, doch die Bad Belziger kassierten trotz Überzahl den prompten Ausgleich. Nun ging es hin und her, beide Mannschaften lieferten Anschauungsmaterial wie man es nicht machen sollte, en masse. Der letzte Angriff gebührte den Schöneichern, die mit der Schlusssirene den 30:29-Siegtreffer markierten. Bis auf ihre Jubelschreie war es mucksmäuschenstill in der Albert-Baur-Halle.

Mit einem Sieg wollten sich die MBSV-Männer auf fünf Punkte von dem Kontrahenten absetzen. Nun ist der Vorsprung auf einen Zähler zusammengeschmolzen. Willkommen im Abstiegskampf. Und dass nach dem kommenden Wochenende (14. Dezember) Pluspunkte hinzukommen scheint aussichtslos, da die Reise zum verlustpunktfreien HC Bad Liebenwerda geht.

Neben der Niederlage schmerzt Trainer Wandersee auch noch die Verletzung Richters, der in der Schlussphase vom Feld musste. Er war mit Leistenproblemen in die Partie gegangen, nun scheint er sich einen Muskelriss zugezogen zu haben. Damit stehen dem Coach aktuell nur noch drei Rückraumspieler zur Verfügung.

MBSV: Schröter. Kamradt, Kernke 3, Hübeler 2, Richter 5, Starick 3, Dalibor 1, Baltrusch, Wetzel, Ringewald, Wernicke 2, Meyer 5, Merten 2, Galle 6/6.