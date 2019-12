Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Fürs fleißige Üben wurden die Vorschüler der Kita Neue Schleuse kürzlich belohnt. Mit einer Prüfung für das Spielabzeichen Basketball in Bronze schlossen sie ihr Projekt Basketball vorerst ab. Seit September übten die Jungen und Mädchen fleißig mit einem großen Basketball und Kita-eigenen Bällen am kindgerechten Basketballkorb in der Kita. Zur Prüfung ging es aber in die Havellandhalle.

"Vor der Prüfung für das Spielabzeichen Basketball in Bronze absolvierten die Kinder der Kita Neue Schleuse einen große Bewegungsparcours", erklärt Doreen Otten. Die Mutter begleitete die Erzieher und Kinder der Einrichtung. Bei der Prüfung galt es vier Aufgaben zu bewältigen. Über eine Distanz von zehn Metern sollte der Ball gedribbelt werden - Ballverlust war erlaubt. Zu Zweit galt es in der zweiten Aufgabe sich den Ball zuzuwerfen und zu fangen. Aus einer Distanz von 2,6 Metern sollten die Knirpe auf den Korb sechs Mal werfen - ein Treffer des Korbs oder vier des Ringes/Brettes zählten bei dieser Übung als bestanden. Die vierte Prüfung sah zehn Korbleger aus dem Stand vor. "Bei den Prüfungen und auch beim Üben in der Kita, war der Korb natürlich in seiner Höhe der Größe der Kinder angepasst", so Otten. So gelang allen 18 Jungen und Mädchen den Korb mindestens einmal zu treffen oder den Ring drei mal.

"Die Mädchen und Jungen haben alle ihre Prüfung erfolgreich bestanden", so Otten. Als Belohnung haben alle 18 Kinder das Spielabzeichen Basketball Bronze erhalten. "Das strahlende Kinderlächeln hat auch die Trainer bzw. Mitglieder der Red-Eagels Rathenow überzeugt, dass der Verein auch eine sehr gute Arbeit geleistet hat."

Zur Arbeit gehörte auch die vorherige Trainingsphase in der Kita-Neue Schleuse. Mitglieder des Vereins leiteten die Mädchen und Jugen beim Kontakt mit der Ballspielart an. Als vorweihnachtliches Geschenk wurde der Erzieherin Bärbel Eue vier kindgerechten Basketbälle zum weiteren Trainieren in der Kita "Neue Schleuse" überreicht.

Ziel des Projektes des Sportvereins ist es die Kinder mit dem Ball vertraut zu machen und an Basketball heran zu führen. Der Verein lud neben den Kindern aus Neue Schleuse weitere Klassen und Gruppen aus Schulen und Kindertagesstätten in die Havellandhalle ein. Insgesamt nahmen an fünf Tagen 195 Kinder an der Bronze-Prüfung teil. 100 hätten das Abzeichen am Ende in Händen halten können. So vermerkte es der Verein auf seiner Internetseite.