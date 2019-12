Dieter Wetzel

Potsdam Die Fußballer von Fortuna Babelsberg begannen mit einer stürmischen Anfangsoffensive gegen den FC Stahl Brandenburg und erzielten frühzeitig das 1:0 (4.) durch Müller. Die Gäste versuchten sich danach aus der Umklammerung zu lösen und hatten in der 7. Minute die ersten Chance durch Wandile Dlamini, die vom Babelsberger Schlussmann Björn Heck zunichte gemacht wurde.

Die Gastgeber stellten im weiteren Verlauf die Stahl-Abwehr vor große Probleme. Torhüter Alexander Tarnow rückte in den Mittelpunkt und bestand seine Bewährungsproben in der 10. und 19. Minute. Im Gegenzug verfehlte Hubert Horodecki nur ganz knapp das Ziel.

Danach setzten die Fortunen ihre Angriffsbemühungen fort. So hatten die Brandenburger viel Glück als ein Schuss Magnus Gaidas nur die Querlatte traf. Nach knapp einer halben Stunde meldete sich die Märzke-Elf wieder durch Jonas Meyer zu Wort. Sein Schuss ging jedoch am Tor vorbei. Kurz danach war wieder Tarnow gefordert, der auch diese Aufgabe in der 37. Minute meisterte. Nur eine Minute später war er jedoch beim Gegentor Georg Müllers zum 0:2 (38.) machtlos.

Nach der Pause setzten die Gäste vermehrt auf Angriff. In der 48. Minute hätten Adrian Jordanov, hier klärte der Babelsberger Keeper Heck durch Fußabwehr, und in der 52. Minute Rory Mc Cullough den Anschlusstreffer erzielen können. Die Brandenburger wurden jetzt besser, aber es fehlte ihnen das nötige Glück. Nach starker Einzelleistung von Wandile Dlamini verhinderte in der 67. Minute Keeper Heck den Einschuss.

In dieser Phase des Spiels standen die Brandenburger dicht vor dem Torerfolg, hatten es aber in der 80. Minute Schlussmann Alexander Tarnow zu verdanken, dass er in einer Eins-zu-Eins sein Team vor einem weiteren Gegentor bewahrte. In den Schlussminuten kam Mudai Watanabe noch zu zwei Torchancen, aber auch er scheiterte an diesem Tag.